Из-за массированной ракетной атаки на Харьковщине – аварийные отключения света
О том, что в Харьковской области начались аварийные отключения, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».
«Меры ограничения будут отменены после окончания воздушной тревоги и стабилизации ситуации в энергосистеме», – написали энергетики.
Также ситуацию с энергосистемой в Украине прокомментировал министр энергетики Герман Галущенко.
«Происходит очередная атака на энергосистему Украины. Ночью враг совершил атаку на газовую инфраструктуру. По состоянию на утро энергетика продолжает оставаться под прицелом. В целях минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии», – написал Галущенко.
Он также добавил, что пока сохраняется угроза обстрела, оценить последствия ударов невозможно. Этим займутся уже после окончания вражеской атаки.
Напомним, около полуночи Воздушные силы ВСУ объявили массовую тревогу – враг запустил «Калибры» из Черного моря. Крылатые и баллистические ракеты фиксировали над разными областями до самого утра, также Украину атаковали беспилотники.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: аварийные отключения, АО "Харьковоблэнерго", світло, свет, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 11 февраля 2025 в 07:26;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что в Харьковской области начались аварийные отключения, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».".