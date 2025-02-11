Из-за массированной ракетной атаки на Харьковщине – аварийные отключения света

О том, что в Харьковской области начались аварийные отключения, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

«Меры ограничения будут отменены после окончания воздушной тревоги и стабилизации ситуации в энергосистеме», – написали энергетики.

Также ситуацию с энергосистемой в Украине прокомментировал министр энергетики Герман Галущенко.

«Происходит очередная атака на энергосистему Украины. Ночью враг совершил атаку на газовую инфраструктуру. По состоянию на утро энергетика продолжает оставаться под прицелом. В целях минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии», – написал Галущенко.

Он также добавил, что пока сохраняется угроза обстрела, оценить последствия ударов невозможно. Этим займутся уже после окончания вражеской атаки.

Напомним, около полуночи Воздушные силы ВСУ объявили массовую тревогу – враг запустил «Калибры» из Черного моря. Крылатые и баллистические ракеты фиксировали над разными областями до самого утра, также Украину атаковали беспилотники.