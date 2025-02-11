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Из-за массированной ракетной атаки на Харьковщине – аварийные отключения света

Происшествия 07:26   11.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Из-за массированной ракетной атаки на Харьковщине – аварийные отключения света Фото: АО «Харьковоблэнерго»

О том, что в Харьковской области начались аварийные отключения, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

«Меры ограничения будут отменены после окончания воздушной тревоги и стабилизации ситуации в энергосистеме», – написали энергетики.

Также ситуацию с энергосистемой в Украине прокомментировал министр энергетики Герман Галущенко.

«Происходит очередная атака на энергосистему Украины. Ночью враг совершил атаку на газовую инфраструктуру. По состоянию на утро энергетика продолжает оставаться под прицелом. В целях минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии», – написал Галущенко.

Он также добавил, что пока сохраняется угроза обстрела, оценить последствия ударов невозможно. Этим займутся уже после окончания вражеской атаки.

Напомним, около полуночи Воздушные силы ВСУ объявили массовую тревогу – враг запустил «Калибры» из Черного моря. Крылатые и баллистические ракеты фиксировали над разными областями до самого утра, также Украину атаковали беспилотники.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 11 февраля 2025 в 07:26;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что в Харьковской области начались аварийные отключения, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».".