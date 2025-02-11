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Новости Харькова — главное за 11 февраля: как прошла ночь

Украина 07:35   11.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 11 февраля: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:35

Из-за массированной ракетной атаки на Харьковщине – аварийные отключения света

О том, что в Харьковской области начались аварийные отключения, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

«Меры ограничения будут отменены после окончания воздушной тревоги и стабилизации ситуации в энергосистеме», – написали энергетики.

Также ситуацию с энергосистемой в Украине прокомментировал министр энергетики Герман Галущенко.

«Происходит очередная атака на энергосистему Украины. Ночью враг совершил атаку на газовую инфраструктуру. По состоянию на утро энергетика продолжает оставаться под прицелом. В целях минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии», – написал Галущенко.

Он также добавил, что пока сохраняется угроза обстрела, оценить последствия ударов невозможно. Этим займутся уже после окончания вражеской атаки.

07:10

Масштабная воздушная тревога и массированная атака: неспокойное утро в Украине

В 21:44 Воздушные силы ВСУ зафиксировали над Харьковщиной беспилотники – в регионе объявили тревогу.

Сразу после этого защитники неба предупредили еще и об активности вражеской авиации. 

А в 22:27 БпЛА начали двигаться в сторону Харькова.

Ближе в полуночи россияне запустили «Калибры».

После 00:00 воздушники объявили массовую тревогу, а в разных областях возникла угроза ударов крылатыми ракетами.  В 02:11 на Харьковщине прозвучал отбой, а в 04:57 тревогу вновь объявили – над регионом опять появились БпЛА. 

В 05:03 защитники неба сообщили: по регионам, где объявлена тревога, – враг может ударить баллистикой. 

После этого все утро над разными областями фиксируют ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. По состоянию на 07:10 тревога в Харькове и области все еще актуальна.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 11 февраля 2025 в 07:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".