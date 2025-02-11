Новости Харькова — главное за 11 февраля: как прошла ночь
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:35
Из-за массированной ракетной атаки на Харьковщине – аварийные отключения света
О том, что в Харьковской области начались аварийные отключения, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».
«Меры ограничения будут отменены после окончания воздушной тревоги и стабилизации ситуации в энергосистеме», – написали энергетики.
Также ситуацию с энергосистемой в Украине прокомментировал министр энергетики Герман Галущенко.
«Происходит очередная атака на энергосистему Украины. Ночью враг совершил атаку на газовую инфраструктуру. По состоянию на утро энергетика продолжает оставаться под прицелом. В целях минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии», – написал Галущенко.
Он также добавил, что пока сохраняется угроза обстрела, оценить последствия ударов невозможно. Этим займутся уже после окончания вражеской атаки.
07:10
Масштабная воздушная тревога и массированная атака: неспокойное утро в Украине
В 21:44 Воздушные силы ВСУ зафиксировали над Харьковщиной беспилотники – в регионе объявили тревогу.
Сразу после этого защитники неба предупредили еще и об активности вражеской авиации.
А в 22:27 БпЛА начали двигаться в сторону Харькова.
Ближе в полуночи россияне запустили «Калибры».
После 00:00 воздушники объявили массовую тревогу, а в разных областях возникла угроза ударов крылатыми ракетами. В 02:11 на Харьковщине прозвучал отбой, а в 04:57 тревогу вновь объявили – над регионом опять появились БпЛА.
В 05:03 защитники неба сообщили: по регионам, где объявлена тревога, – враг может ударить баллистикой.
После этого все утро над разными областями фиксируют ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. По состоянию на 07:10 тревога в Харькове и области все еще актуальна.
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- • Дата публикации материала: 11 февраля 2025 в 07:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".