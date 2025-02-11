Вражеский БпЛА атаковал Харьковщину: произошел пожар, последствия (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
11 февраля РФ попала беспилотником по частному дому в прифронтовом селе на Купянщине, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«Взрыв беспилотника повлек за собой значительные разрушения и пожар в доме и хозяйственном сооружении на общей площади более 80 м кв», — отметили в ГСЧС.
Под угрозой повторных обстрелов возгорания тушили девять спасателей на двух автоцистернах.
Предварительно, пострадавших в результате удара нет.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: БПЛА, ГСЧС в Харьковской области, Купянщина, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 11 февраля 2025 в 12:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 февраля РФ попала беспилотником по частному дому в прифронтовом селе на Купянщине, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".