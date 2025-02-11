Вражеский БпЛА атаковал Харьковщину: произошел пожар, последствия (фото)

11 февраля РФ попала беспилотником по частному дому в прифронтовом селе на Купянщине, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Взрыв беспилотника повлек за собой значительные разрушения и пожар в доме и хозяйственном сооружении на общей площади более 80 м кв», — отметили в ГСЧС.

Под угрозой повторных обстрелов возгорания тушили девять спасателей на двух автоцистернах.

Предварительно, пострадавших в результате удара нет.