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Вражеский БпЛА атаковал Харьковщину: произошел пожар, последствия (фото)

Общество 12:17   11.02.2025
Виктория Яковенко
Вражеский БпЛА атаковал Харьковщину: произошел пожар, последствия (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

11 февраля РФ попала беспилотником по частному дому в прифронтовом селе на Купянщине, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Взрыв беспилотника повлек за собой значительные разрушения и пожар в доме и хозяйственном сооружении на общей площади более 80 м кв», — отметили в ГСЧС.

Под угрозой повторных обстрелов возгорания тушили девять спасателей на двух автоцистернах.

Предварительно, пострадавших в результате удара нет.

удар по Купянщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар по Купянщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар по Купянщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар по Купянщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар по Купянщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 февраля 2025 в 12:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 февраля РФ попала беспилотником по частному дому в прифронтовом селе на Купянщине, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".