Ворожий БпЛА атакував Харківщину: сталася пожежа, наслідки (фото)

11 лютого РФ влучила безпілотником по приватному будинку в прифронтовому селі на Куп’янщині, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.

«Вибух безпілотника спричинив значні руйнації та пожежу в оселі і господарчій споруді на загальній площі понад 80 м кв», – зазначили у ДСНС.

Під загрозою повторних обстрілів загоряння гасили дев’ять рятувальників на двох автоцистернах.

Попередньо, постраждалих внаслідок удару немає.