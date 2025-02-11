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Ворожий БпЛА атакував Харківщину: сталася пожежа, наслідки (фото)

Суспільство 12:17   11.02.2025
Вікторія Яковенко
Ворожий БпЛА атакував Харківщину: сталася пожежа, наслідки (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

11 лютого РФ влучила безпілотником по приватному будинку в прифронтовому селі на Куп’янщині, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.

«Вибух безпілотника спричинив значні руйнації та пожежу в оселі і господарчій споруді на загальній площі понад 80 м кв», – зазначили у ДСНС.

Під загрозою повторних обстрілів загоряння гасили дев’ять рятувальників на двох автоцистернах.

Попередньо, постраждалих внаслідок удару немає.

удар по Купянщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
удар по Купянщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
удар по Купянщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
удар по Купянщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
удар по Купянщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2025 в 12:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 лютого РФ влучила безпілотником по приватному будинку в прифронтовому селі на Куп’янщині, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.".