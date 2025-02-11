Ворожий БпЛА атакував Харківщину: сталася пожежа, наслідки (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
11 лютого РФ влучила безпілотником по приватному будинку в прифронтовому селі на Куп’янщині, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.
«Вибух безпілотника спричинив значні руйнації та пожежу в оселі і господарчій споруді на загальній площі понад 80 м кв», – зазначили у ДСНС.
Під загрозою повторних обстрілів загоряння гасили дев’ять рятувальників на двох автоцистернах.
Попередньо, постраждалих внаслідок удару немає.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, ГСЧС в Харьковской области, Купянщина, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2025 в 12:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 лютого РФ влучила безпілотником по приватному будинку в прифронтовому селі на Куп’янщині, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.".