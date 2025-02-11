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Сім БпЛА “Герань-2” прилетіли по Мерефі вночі – наслідки (фото)

Події 10:25   11.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сім БпЛА “Герань-2” прилетіли по Мерефі вночі – наслідки (фото)

Подробиці масованої атаки Мерефи повідомили у Харківській обласній прокуратурі, а також опублікували фото руйнувань.

Ворог атакував Мерефу в ніч проти 11 лютого. Попередньо, постраждалих внаслідок обстрілу немає.

“Пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури, будівлі підприємства, приватні житлові будинки, господарчі поміщення, магазин”, – пишуть у прокуратурі.

Правоохоронці встановили, що росіяни випустили по Мерефі сім БпЛА “Герань-2”.

“Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими”, – додали у прокуратурі.

Читайте також: Вночі в Мерефі працювала ППО, що збили – розповів Синєгубов

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2025 в 10:25;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Подробиці масованої атаки Мерефи повідомили у Харківській обласній прокуратурі, а також опублікували фото руйнувань.".