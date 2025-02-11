Вночі у Мерефі працювала ППО, що збили – розповів Синєгубов
Вранці 11 лютого начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, де протягом доби зафіксували “прильоти” та, що зруйнував ворог на Харківщині.
Об 11:57 РФ ударила по Козачій Лопані – там пошкоджена газова труба. Після чого ворог методично почав бити по Куп’янській громаді. Перший обстріл розпочався о 13:00 – у Куп’янську зруйнований приватний будинок. А о 13:27 росіяни знову випустили по місту снаряди. В результаті спалахнув приватний будинок, постраждала 99-річна жінка.
“14:46 Куп’янський р-н., Куп’янська ТГ., с. Пристін. Внаслідок влучання БпЛА «Молния», FPV-дрона пошкоджено автомобіль, будинок культури”, – написав Синєгубов.
Пізніше прилетіло і по Ізюмському району. У Гороховатці БпЛА влучив по дереву, пошкодивши ще і приватний будинок.
“11 лютого 01:00 Харківський р-н. Мереф’янська ТГ., м. Мерефа. Внаслідок збиття БпЛА виникло пошкодження складських будівель”, – додав начальник ХОВА.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: обстріли, сінєгубов, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2025 в 08:53;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 11 лютого начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, де протягом доби зафіксували “прильоти” та, що зруйнував ворог на Харківщині.".