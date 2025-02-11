Live
  • Вт 11.02.2025
  • Харків  -8°С
  • USD 41.59
  • EUR 42.9

Вночі у Мерефі працювала ППО, що збили – розповів Синєгубов

Події 08:53   11.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вночі у Мерефі працювала ППО, що збили – розповів Синєгубов Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Вранці 11 лютого начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, де протягом доби зафіксували “прильоти” та, що зруйнував ворог на Харківщині.

Об 11:57 РФ ударила по Козачій Лопані – там пошкоджена газова труба. Після чого ворог методично почав бити по Куп’янській громаді. Перший обстріл розпочався о 13:00 – у Куп’янську зруйнований приватний будинок. А о 13:27 росіяни знову випустили по місту снаряди. В результаті спалахнув приватний будинок, постраждала 99-річна жінка.

“14:46 Куп’янський р-н., Куп’янська ТГ., с. Пристін. Внаслідок влучання БпЛА «Молния», FPV-дрона пошкоджено автомобіль, будинок культури”, – написав Синєгубов.

Наслідки обстрілу на Харківщині
Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Пізніше прилетіло і по Ізюмському району. У Гороховатці БпЛА влучив по дереву, пошкодивши ще і приватний будинок.

“11 лютого 01:00 Харківський р-н. Мереф’янська ТГ., м. Мерефа. Внаслідок збиття БпЛА виникло пошкодження складських будівель”, – додав начальник ХОВА.

Читайте також: Приватний будинок горів у Куп’янську через обстріл, постраждала літня  – ДСНС

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
За донат: допоможи “Об’єктиву” та 92 ОШБр
За донат: допоможи “Об’єктиву” та 92 ОШБр
11.02.2025, 09:06
Генштаб: чотири бої було на Харківському напрямку, дев’ять – на Куп’янському
Генштаб: чотири бої було на Харківському напрямку, дев’ять – на Куп’янському
11.02.2025, 08:32
Вночі у Мерефі працювала ППО, що збили – розповів Синєгубов
Вночі у Мерефі працювала ППО, що збили – розповів Синєгубов
11.02.2025, 08:53
Через масовану ракетну атаку на Харківщині – аварійні відключення світла
Через масовану ракетну атаку на Харківщині – аварійні відключення світла
11.02.2025, 07:26
Новини Харкова — головне за 11 лютого: масований обстріл, відключення світла
Новини Харкова — головне за 11 лютого: масований обстріл, відключення світла
11.02.2025, 08:58
Приватний дім горів у Куп’янську через обстріл, постраждала літня жінка – ДСНС
Приватний дім горів у Куп’янську через обстріл, постраждала літня жінка – ДСНС
11.02.2025, 08:16

Новини за темою:

11:47
ОТУВ «Харків»: більше сотні укриттів ворога зруйнували ЗСУ на півночі області
11:05
Вночі п’ять годин рятувальники гасили пожежу, попри загрозу повторного удару
08:51
Вночі ворог ударив по Чугуївському району – про наслідки розповів Синєгубов
17:15
На Харківському напрямку триває бій – дані Генштабу на 16:00
08:51
Порожню ємність для зберігання зерна атакували росіяни, на що ще полював ворог

Ви читали новину: «Вночі у Мерефі працювала ППО, що збили – розповів Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2025 в 08:53;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 11 лютого начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, де протягом доби зафіксували “прильоти” та, що зруйнував ворог на Харківщині.".