Приватний дім горів у Куп’янську через обстріл, постраждала літня жінка – ДСНС
За даними облуправління ДСНС у Харківській області, протягом доби виникло дев’ять пожеж.
Три з них – у Харківському та Куп’янському районі розпочалися після ворожих ударів.
“Вдень о 13:27 ворожий БпЛА влучив на територію приватного домоволодіння в м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок на площі 10 м кв. Постраждала жінка 1925 року народження. Від госпіталізації відмовилась”, – написали у ДСНС.
І уточнили, що пожежу гасили дев’ять рятувальників, також задіяли дві одиниці спецтехніки.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2025 в 08:16;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними облуправління ДСНС у Харківській області, протягом доби виникло дев’ять пожеж.".