Приватний дім горів у Куп’янську через обстріл, постраждала літня жінка – ДСНС

За даними облуправління ДСНС у Харківській області, протягом доби виникло дев’ять пожеж.

Три з них – у Харківському та Куп’янському районі розпочалися після ворожих ударів.

“Вдень о 13:27 ворожий БпЛА влучив на територію приватного домоволодіння в м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок на площі 10 м кв. Постраждала жінка 1925 року народження. Від госпіталізації відмовилась”, – написали у ДСНС.

І уточнили, що пожежу гасили дев’ять рятувальників, також задіяли дві одиниці спецтехніки.