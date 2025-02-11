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Приватний дім горів у Куп’янську через обстріл, постраждала літня жінка – ДСНС

Події 08:16   11.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Приватний дім горів у Куп’янську через обстріл, постраждала літня жінка – ДСНС

За даними облуправління ДСНС у Харківській області, протягом доби виникло дев’ять пожеж.

Три з них – у Харківському та Куп’янському районі розпочалися після ворожих ударів.

“Вдень о 13:27 ворожий БпЛА влучив на територію приватного домоволодіння в  м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок на площі 10 м кв. Постраждала жінка 1925 року народження. Від госпіталізації відмовилась”, – написали у ДСНС.

І уточнили, що пожежу гасили дев’ять рятувальників, також задіяли дві одиниці спецтехніки.

Читайте також: Вночі п’ять годин рятувальники гасили пожежу, попри загрозу повторного удару

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2025 в 08:16;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними облуправління ДСНС у Харківській області, протягом доби виникло дев’ять пожеж.".