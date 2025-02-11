Частный дом горел в Купянске из-за обстрела, пострадала пожилая женщина – ГСЧС

По данным облуправления ГСЧС в Харьковской области, в течение суток возникло девять пожаров.

Три из них – в Харьковском и Купянском районе начались после вражеских ударов.

«Днем в 13:27 вражеский БпЛА попал на территорию частного домовладения в г. Купянск. В результате обстрела горел частный дом на площади 10 м кв. Пострадала женщина 1925 года рождения. От госпитализации отказалась», – написали в ГСЧС.

И уточнили, что пожар тушили девять спасателей, также задействовали две единицы спецтехники.