Частный дом горел в Купянске из-за обстрела, пострадала пожилая женщина – ГСЧС
По данным облуправления ГСЧС в Харьковской области, в течение суток возникло девять пожаров.
Три из них – в Харьковском и Купянском районе начались после вражеских ударов.
«Днем в 13:27 вражеский БпЛА попал на территорию частного домовладения в г. Купянск. В результате обстрела горел частный дом на площади 10 м кв. Пострадала женщина 1925 года рождения. От госпитализации отказалась», – написали в ГСЧС.
И уточнили, что пожар тушили девять спасателей, также задействовали две единицы спецтехники.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: возгорания, ГСЧС, пожары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 11 февраля 2025 в 08:16;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным облуправления ГСЧС в Харьковской области, в течение суток возникло девять пожаров.".