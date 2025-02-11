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Частный дом горел в Купянске из-за обстрела, пострадала пожилая женщина – ГСЧС

Происшествия 08:16   11.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Частный дом горел в Купянске из-за обстрела, пострадала пожилая женщина – ГСЧС

По данным облуправления ГСЧС в Харьковской области, в течение суток возникло девять пожаров.

Три из них – в Харьковском и Купянском районе начались после вражеских ударов.

«Днем в 13:27 вражеский БпЛА попал на территорию частного домовладения в г. Купянск. В результате обстрела горел частный дом на площади 10 м кв. Пострадала женщина 1925 года рождения. От госпитализации отказалась», – написали в ГСЧС.

И уточнили, что пожар тушили девять спасателей, также задействовали две единицы спецтехники.

Читайте также: Ночью пять часов спасатели тушили пожар, несмотря на угрозу повторного удара

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 11 февраля 2025 в 08:16;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным облуправления ГСЧС в Харьковской области, в течение суток возникло девять пожаров.".