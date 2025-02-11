Ночью в Мерефе работала ПВО, что сбили – рассказал Синегубов

Утром 11 февраля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, где в течение суток зафиксировали «прилеты» и, что разрушил враг на Харьковщине.

В 11:57 РФ ударила по Казачьей Лопани – там повреждена газовая труба. После чего враг методично начал бить по Купянской громаде. Первый обстрел начался в 13:00 – в Купянске разрушен частный дом. А в 13:27 россияне вновь выпустили по городу снаряды. В результате загорелся частный дом, пострадала 99-летняя женщина.

«14:46 Купянский р-н., Купянская ТГ., с. Пристин. В результате попадания БпЛА «Молния», FPV-дрона поврежден автомобиль, дом культуры», – написал Синегубов.

Позже прилетело и по Изюмскому району. В Гороховатке БпЛА попал по дереву, повредив еще и частный дом.

«11 февраля 01:00 Харьковский р-н. Мерефянская ТГ., г. Мерефа. В результате сбития БпЛА возникло повреждение складских зданий», – добавил начальник ХОВА.