Ночью в Мерефе работала ПВО, что сбили – рассказал Синегубов
Утром 11 февраля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, где в течение суток зафиксировали «прилеты» и, что разрушил враг на Харьковщине.
В 11:57 РФ ударила по Казачьей Лопани – там повреждена газовая труба. После чего враг методично начал бить по Купянской громаде. Первый обстрел начался в 13:00 – в Купянске разрушен частный дом. А в 13:27 россияне вновь выпустили по городу снаряды. В результате загорелся частный дом, пострадала 99-летняя женщина.
«14:46 Купянский р-н., Купянская ТГ., с. Пристин. В результате попадания БпЛА «Молния», FPV-дрона поврежден автомобиль, дом культуры», – написал Синегубов.
Позже прилетело и по Изюмскому району. В Гороховатке БпЛА попал по дереву, повредив еще и частный дом.
«11 февраля 01:00 Харьковский р-н. Мерефянская ТГ., г. Мерефа. В результате сбития БпЛА возникло повреждение складских зданий», – добавил начальник ХОВА.
Читайте также: Частный дом горел в Купянске из-за обстрела, пострадала пожилая женщина – ГСЧС
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, синегубов, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ночью в Мерефе работала ПВО, что сбили – рассказал Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 февраля 2025 в 08:53;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 11 февраля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, где в течение суток зафиксировали «прилеты» и, что разрушил враг на Харьковщине.".