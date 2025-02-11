Семь БпЛА «Герань-2» прилетели по Мерефе ночью – последствия (фото)
Подробности массированной атаки Мерефы сообщили в Харьковской областной прокуратуре, а также опубликовали фото разрушений.
Враг атаковал Мерефу в ночь на 11 февраля. Предварительно, пострадавших вследствие обстрела нет.
«Поврежден объект критической инфраструктуры, здания предприятия, частные жилые дома, хозяйственные помещения, магазин», – пишут в прокуратуре.
Правоохранители установили, что россияне выпустили по Мерефе семь БпЛА «Герань-2».
«Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными», – добавили в прокуратуре.
Читайте также: Ночью в Мерефе работала ПВО, что сбили – рассказал Синегубов
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: мерефа, обстрел, прокуратура, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Семь БпЛА «Герань-2» прилетели по Мерефе ночью – последствия (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 февраля 2025 в 10:25;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подробности массированной атаки Мерефы сообщили в Харьковской областной прокуратуре, а также опубликовали фото разрушений.".