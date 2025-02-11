Семь БпЛА «Герань-2» прилетели по Мерефе ночью – последствия (фото)

Подробности массированной атаки Мерефы сообщили в Харьковской областной прокуратуре, а также опубликовали фото разрушений.

Враг атаковал Мерефу в ночь на 11 февраля. Предварительно, пострадавших вследствие обстрела нет.

«Поврежден объект критической инфраструктуры, здания предприятия, частные жилые дома, хозяйственные помещения, магазин», – пишут в прокуратуре.

Правоохранители установили, что россияне выпустили по Мерефе семь БпЛА «Герань-2».

«Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными», – добавили в прокуратуре.