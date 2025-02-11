На Купянском направлении идет бой – Генштаб ВСУ на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
О боях на Харьковском направлении Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 не сообщает.
Однако враг ударил из авиации по населенным пунктам Золочев и Ветеринарное.
На Купянском направлении оккупанты четыре раза атаковали позиции Сил обороны в районах Кондрашовки, Петропавловки и Загрызово, сейчас продолжается один бой.
От огня вражеской артиллерии и минометов пострадала Клиновая-Новоселовка в Харьковской области.
«Наши воины принимают все меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. Произошло 60 боевых столкновений», — отметили в Генштабе.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, война, Генштаб ВСУ, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 11 февраля 2025 в 16:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковском направлении Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 не сообщает.".