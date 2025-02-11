На Купянском направлении идет бой – Генштаб ВСУ на 16:00

О боях на Харьковском направлении Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 не сообщает.

Однако враг ударил из авиации по населенным пунктам Золочев и Ветеринарное.

На Купянском направлении оккупанты четыре раза атаковали позиции Сил обороны в районах Кондрашовки, Петропавловки и Загрызово, сейчас продолжается один бой.

От огня вражеской артиллерии и минометов пострадала Клиновая-Новоселовка в Харьковской области.

«Наши воины принимают все меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. Произошло 60 боевых столкновений», — отметили в Генштабе.