На Куп’янському напрямку йде бій – Генштаб ЗСУ на 16:00

Про бої на Харківському напрямку Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 не інформує.

Однак, ворог вдарив з авіації по населених пунктах Золочів та Ветеринарне.

На Куп’янському напрямку окупанти чотири рази атакували позиції Сил оборони в районах Кіндрашівки, Петропавлівки та Загризового, на даний час триває один бій.

Від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждала Клинова-Новоселівка Харківської області.

«Наші воїни вживають усіх заходів для недопущення просування противника углиб української території. На цей час відбулося 60 бойових зіткнень», – зазначили у Генштабі.