На Куп’янському напрямку йде бій – Генштаб ЗСУ на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
Про бої на Харківському напрямку Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 не інформує.
Однак, ворог вдарив з авіації по населених пунктах Золочів та Ветеринарне.
На Куп’янському напрямку окупанти чотири рази атакували позиції Сил оборони в районах Кіндрашівки, Петропавлівки та Загризового, на даний час триває один бій.
Від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждала Клинова-Новоселівка Харківської області.
«Наші воїни вживають усіх заходів для недопущення просування противника углиб української території. На цей час відбулося 60 бойових зіткнень», – зазначили у Генштабі.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, війна, Генштаб ЗСУ, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2025 в 16:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківському напрямку Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 не інформує.".