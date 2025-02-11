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На Куп’янському напрямку йде бій – Генштаб ЗСУ на 16:00

Фронт 16:53   11.02.2025
Вікторія Яковенко
На Куп’янському напрямку йде бій – Генштаб ЗСУ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Про бої на Харківському напрямку Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 не інформує.

Однак, ворог вдарив з авіації по населених пунктах Золочів та Ветеринарне.

На Куп’янському напрямку окупанти чотири рази атакували позиції Сил оборони в районах Кіндрашівки, Петропавлівки та Загризового, на даний час триває один бій.

Від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждала Клинова-Новоселівка Харківської області.

«Наші воїни вживають усіх заходів для недопущення просування противника углиб української території. На цей час відбулося 60 бойових зіткнень», – зазначили у Генштабі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2025 в 16:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківському напрямку Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 не інформує.".