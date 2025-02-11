19 «Шахедов» летали над Харьковщиной ночью: Синегубов о целях врага (видео)

В Харьковской области фиксируют весь спектр вооружения РФ. Как рассказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона, по региону враг бьет КАБами, ракетами и БпЛА.

«У нас было 19 «Шахедов» сегодня ночью, которые повредили два гражданских предприятия. Благодаря нашим ВСУ, большая часть БпЛА была сбита», — отметил Синегубов.

Он рассказал, что фиксируют в области и удары БпЛА «Молния-1» и «Молния-2».

«Сейчас с нашими Силами обороны, Службой безопасности работаем, чтобы усилить нашу защиту, системы обнаружения и обезвреживания этих БпЛА. Борьба с этими БпЛА для нас – это приоритет», — подчеркнул глава ХОВА.

Синегуб говорит: цель врага неизменна — поражение гражданского населения.

«Это мы фиксируем, в частности, и по Купянскому направлению, в том числе, прицельные удары и по жилым домам, и по людям, которые просто находятся на остановках. И так же по нашей критической инфраструктуре в Харькове», – рассказал Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»