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19 «Шахедов» летали над Харьковщиной ночью: Синегубов о целях врага (видео)

Общество 15:41   11.02.2025
Виктория Яковенко
19 «Шахедов» летали над Харьковщиной ночью: Синегубов о целях врага (видео) Скриншот

В Харьковской области фиксируют весь спектр вооружения РФ. Как рассказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона, по региону враг бьет КАБами, ракетами и БпЛА.

«У нас было 19 «Шахедов» сегодня ночью, которые повредили два гражданских предприятия. Благодаря нашим ВСУ, большая часть БпЛА была сбита», — отметил Синегубов.

Он рассказал, что фиксируют в области и удары БпЛА «Молния-1» и «Молния-2».

«Сейчас с нашими Силами обороны, Службой безопасности работаем, чтобы усилить нашу защиту, системы обнаружения и обезвреживания этих БпЛА. Борьба с этими БпЛА для нас – это приоритет», — подчеркнул глава ХОВА.

Синегуб говорит: цель врага неизменна — поражение гражданского населения.

«Это мы фиксируем, в частности, и по Купянскому направлению, в том числе, прицельные удары и по жилым домам, и по людям, которые просто находятся на остановках. И так же по нашей критической инфраструктуре в Харькове», – рассказал Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 февраля 2025 в 15:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области фиксируют весь спектр вооружения РФ. Как рассказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона, по региону враг бьет КАБами, ракетами и БпЛА.".