19 «шахедів» літали над Харківщиною вночі: Синєгубов про мету ворога (відео)
На Харківщині фіксують увесь спектр озброєння РФ. Як розповів голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону, по регіону ворог б’є КАБами, ракетами та БпЛА.
«Ми мали 19 «шахедів» сьогодні вночі, які пошкодили два цивільних підприємства. Дякуючи нашим ЗСУ, питома вага БпЛА була збита», – зазначив Синєгубов.
Він розповів, що фіксують в області й удари БпЛА «Молния-1» та «Молния-2».
«Наразі з нашими Силами оборони, Службою безпеки працюємо, щоб посилити наш захист, системи виявлення і знешкодження цих БпЛА. Боротьба з цими БпЛА для нас – це пріоритет наразі», – підкреслив голова ХОВА.
Синєгубов каже: мета ворога незмінна – ураження цивільного населення.
«Це ми фіксуємо, зокрема, і по Куп’янському напрямку, в тому числі, прицільні удари і по житлових будинках, і по людях, які просто знаходяться на зупинках. І так само по нашій критичній інфраструктурі в Харкові», – розповів Синєгубов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Читайте також: Сім КАБів вдарили по Золочівщині: серед постраждалих – 12-річний, фото й відео
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, Олег Синегубов, харківщина, шахеды;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «19 «шахедів» літали над Харківщиною вночі: Синєгубов про мету ворога (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2025 в 15:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині фіксують увесь спектр озброєння РФ. Як розповів голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону, по регіону ворог б’є КАБами, ракетами та БпЛА.".