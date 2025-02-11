19 «шахедів» літали над Харківщиною вночі: Синєгубов про мету ворога (відео)

На Харківщині фіксують увесь спектр озброєння РФ. Як розповів голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону, по регіону ворог б’є КАБами, ракетами та БпЛА.

«Ми мали 19 «шахедів» сьогодні вночі, які пошкодили два цивільних підприємства. Дякуючи нашим ЗСУ, питома вага БпЛА була збита», – зазначив Синєгубов.

Він розповів, що фіксують в області й удари БпЛА «Молния-1» та «Молния-2».

«Наразі з нашими Силами оборони, Службою безпеки працюємо, щоб посилити наш захист, системи виявлення і знешкодження цих БпЛА. Боротьба з цими БпЛА для нас – це пріоритет наразі», – підкреслив голова ХОВА.

Синєгубов каже: мета ворога незмінна – ураження цивільного населення.

«Це ми фіксуємо, зокрема, і по Куп’янському напрямку, в тому числі, прицільні удари і по житлових будинках, і по людях, які просто знаходяться на зупинках. І так само по нашій критичній інфраструктурі в Харкові», – розповів Синєгубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”