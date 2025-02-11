Live
  • Вт 11.02.2025
  • Харків  -4°С
  • USD 41.59
  • EUR 42.9

19 «шахедів» літали над Харківщиною вночі: Синєгубов про мету ворога (відео)

Суспільство 15:41   11.02.2025
Вікторія Яковенко
19 «шахедів» літали над Харківщиною вночі: Синєгубов про мету ворога (відео) Скриншот

На Харківщині фіксують увесь спектр озброєння РФ. Як розповів голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону, по регіону ворог б’є КАБами, ракетами та БпЛА.

«Ми мали 19 «шахедів» сьогодні вночі, які пошкодили два цивільних підприємства. Дякуючи нашим ЗСУ, питома вага БпЛА була збита», – зазначив Синєгубов.

Він розповів, що фіксують в області й удари БпЛА «Молния-1» та «Молния-2».

«Наразі з нашими Силами оборони, Службою безпеки працюємо, щоб посилити наш захист, системи виявлення і знешкодження цих БпЛА. Боротьба з цими БпЛА для нас – це пріоритет наразі», – підкреслив голова ХОВА.

Синєгубов каже: мета ворога незмінна – ураження цивільного населення.

«Це ми фіксуємо, зокрема, і по Куп’янському напрямку, в тому числі, прицільні удари і по житлових будинках, і по людях, які просто знаходяться на зупинках. І так само по нашій критичній інфраструктурі в Харкові», – розповів Синєгубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Читайте також: Сім КАБів вдарили по Золочівщині: серед постраждалих – 12-річний, фото й відео

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Безкоштовне таксі в Харкові: мерія виділила 360 тисяч, хто може скористатись
Безкоштовне таксі в Харкові: мерія виділила 360 тисяч, хто може скористатись
11.02.2025, 16:20
Заборонили контактувати з жертвою три доби: штраф отримав домашній агресор
Заборонили контактувати з жертвою три доби: штраф отримав домашній агресор
11.02.2025, 11:08
19 «шахедів» літали над Харківщиною вночі: Синєгубов про мету ворога (відео)
19 «шахедів» літали над Харківщиною вночі: Синєгубов про мету ворога (відео)
11.02.2025, 15:41
Новини Харкова — головне за 11.02: відключення світла, КАБ вдарили по Золочеву
Новини Харкова — головне за 11.02: відключення світла, КАБ вдарили по Золочеву
11.02.2025, 15:45
Ремонт будівлі зі збитками: підрядника на Харківщині хочуть оголосити в розшук
Ремонт будівлі зі збитками: підрядника на Харківщині хочуть оголосити в розшук
11.02.2025, 14:38
«За Осколом росіяни довго не живуть». Де ворог лізе на Куп’янщині
«За Осколом росіяни довго не живуть». Де ворог лізе на Куп’янщині
11.02.2025, 13:57

Новини за темою:

12:17
Ворожий БпЛА атакував Харківщину: сталася пожежа, наслідки (фото)
21:25
Новини Харкова — головне за 8 лютого: обстріли, смерть капітана РФ, фронт
21:11
Росіяни атакували Куп’янськ БпЛА «Молния»: поранена дівчина (фото)
16:11
БпЛА «Молния» атакували Салтівку: один дрон влучив у фасад дому, другий збили
13:53
Шість багатоповерхівок пошкоджені у Харкові через атаку БпЛА вночі – фото

Ви читали новину: «19 «шахедів» літали над Харківщиною вночі: Синєгубов про мету ворога (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2025 в 15:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині фіксують увесь спектр озброєння РФ. Як розповів голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону, по регіону ворог б’є КАБами, ракетами та БпЛА.".