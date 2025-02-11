Новини Харкова — головне за 11 лютого: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:35
Через масовану ракетну атаку на Харківщині – аварійні відключення світла
Про те, що у Харківській області почалися аварійні відключення, повідомили в АТ “Харківобленерго”.
“Заходи обмеження будуть скасовані після закінчення повітряної тривоги і стабілізації ситуації в енергосистемі”, – написали енергетики.
Також ситуацію з енергосистемою в Україні прокоментував міністр енергетики Герман Галущенко.
“Відбувається чергова атака на енергосистему України. Вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Станом на ранок енергетика продовжує залишатись під прицілом. З метою мінімізації можливих наслідків для енергетичної системи оператор системи передачі терміново застосовує заходи екстрених обмежень електроенергії“, – написав Галущенко.
Він також додав, що поки що зберігається загроза обстрілу, оцінити наслідки ударів неможливо. Цим займуться вже після закінчення ворожої атаки.
07:10
Масштабна повітряна тривога та масована атака: неспокійний ранок в Україні
О 21:44 Повітряні сили ЗСУ зафіксували над Харківщиною безпілотники – у регіоні оголосили тривогу.
Одразу після цього захисники неба попередили ще й про активність ворожої авіації.
А о 22:27 БпЛА почали рухатися у бік Харкова.
Ближче до опівночі росіяни запустили «Калібри».
Після 00:00 ПС оголосили масову тривогу, а у різних областях виникла загроза ударів крилатими ракетами. О 02:11 на Харківщині пролунав відбій, а о 04:57 тривогу оголосили знову – над регіоном вчергове з’явилися БпЛА.
О 05:03 захисники неба повідомили: по регіонах, де оголошена тривога, – ворог може вдарити балістикою.
Після цього весь ранок над різними областями фіксують ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Станом на 07:10 тривога у Харкові та області все ще актуальна.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".