Через масовану ракетну атаку на Харківщині – аварійні відключення світла

Про те, що у Харківській області почалися аварійні відключення, повідомили в АТ “Харківобленерго”.

“Заходи обмеження будуть скасовані після закінчення повітряної тривоги і стабілізації ситуації в енергосистемі”, – написали енергетики.

Також ситуацію з енергосистемою в Україні прокоментував міністр енергетики Герман Галущенко.

“Відбувається чергова атака на енергосистему України. Вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Станом на ранок енергетика продовжує залишатись під прицілом. З метою мінімізації можливих наслідків для енергетичної системи оператор системи передачі терміново застосовує заходи екстрених обмежень електроенергії“, – написав Галущенко.

Він також додав, що поки що зберігається загроза обстрілу, оцінити наслідки ударів неможливо. Цим займуться вже після закінчення ворожої атаки.

Нагадаємо, близько півночі Повітряні сили ЗСУ оголосили масову тривогу – ворог запустив “Калібри” із Чорного моря. Крилаті та балістичні ракети фіксували над різними областями до самого ранку, також Україну атакували безпілотники.