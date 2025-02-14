Два укрытия при лицеях почти на 190 млн грн планируют построить на Харьковщине

В ХОВА планируют построить укрытия в Чугуевском, Берестинском и Харьковском районах, сообщила ХОВА.

Участники рабочей группы рассмотрели экспертные отчеты и целесообразность строительства защитных сооружений в поселке Малиновка и Чугуев Чугуевского района, селе Станичное Берестинского района и городе Дергачи Харьковского района.

В бюджет Малиновской поселковой военной администрации Чугуевского района направили дотацию в размере 94,4 миллиона гривен на строительство защитного сооружения гражданской защиты на базе опорного лицея.

Участники заседания также рассмотрели проект строительства защитного сооружения на базе Чугуевского лицея, общая стоимость которого составляет 96,4 миллиона гривен.

«Условия реализации данного проекта аналогичны проекту в Малиновской громаде. Размер дополнительной государственной дотации, направленной в бюджет Чугуевского общества, составляет 96,4 миллиона гривен. По результатам открытых торгов победителем признано ООО «Дрогон Эко». Вместе с договором на закупку работ будет заключено дополнительное соглашение на уменьшение объемов закупки, включая все немонтируемое оборудование, в связи с чем стоимость договора будет уменьшена», – отметил Игорь Лялюк.

Также был рассмотрен проект строительства защитного сооружения в Станичненском лицее Беристинского громада, общая стоимость которого составляет 157,1 миллиона гривен. Учитывая, что сметная стоимость проекта по экспертизе превышает размер дотации из государственного бюджета на 60%, приняли решение об отмене тендерной процедуры.

На встрече также рассмотрели целесообразность проведения капитального ремонта части помещений простейшего укрытия в городе Дергачи.

«Учитывая дополнительные ремонтные работы по замене системы канализации в помещении, где будет размещаться простейшее укрытие на 50 человек, общая стоимость проекта была увеличена до 2,2 миллиона гривен. Тендерная процедура продолжается», – отметил первый заместитель Дергачевского городского головы Константин Лизлов.