Два укриття при ліцеях на майже 190 млн грн планують побудувати на Харківщині

У ХОВА планують збудувати укриття у Чугуївському, Берестинському та Харківському районах.

Учасники робочої групи розглянули експертні звіти та доцільність будівництва захисних споруд у селищі Малинівка та місті Чугуїв Чугуївського району, селі Станичне Берестинського району та місті Дергачі Харківського району.

До бюджету Малинівської селищної військової адміністрації Чугуївського району спрямували дотацію у розмірі 94,4 мільйона гривень на реалізацію проєкту з будівництва захисної споруди цивільного захисту на базі опорного ліцею.

Учасники засідання також розглянули проєкт будівництва захисної споруди на базі Чугуївського ліцею, загальна вартість якого становить 96,4 мільйона гривень.

«Умови реалізації даного проєкту є аналогічними проєкту у Малинівській громаді. Розмір додаткової державної дотації, спрямованої до бюджету Чугуївської громади, становить 96,4 мільйона гривень. За результатами відкритих торгів переможцем визнано ТОВ «Дрогон Еко». Разом із договором на закупівлю робіт буде укладено додаткову угоду на зменшення обсягів закупівлі, включно все немонтоване обладнання, у зв’язку з чим вартість договору буде зменшено», – зазначив Ігор Лялюк.

Також розглянули проєкт будівництва захисної споруди у Станичненському ліцеї Беристинської громади, загальна вартість якого становить 157,1 мільйона гривень. Враховуючи те, що кошторисна вартість проєкту за експертизою перевищує розмір дотації із державного бюджету на 60%, ухвалили рішення про скасування тендерної процедури.

В ході зустрічі також було розглянуто доцільність проведення капітального ремонту частини приміщень найпростішого укриття у місті Дергачі.

«Враховуючи додаткові ремонтні роботи із заміни системи каналізації у приміщенні, де розташовуватиметься найпростіше укриття на 50 людей, загальну вартість проєкту було збільшено до 2,2 мільйона гривень. Наразі тендерна процедура триває», – зазначив перший заступник Дергачівського міського голови Костянтин Лизлов.