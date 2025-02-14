Прогноз погоды на 15 февраля в Харькове и области: метель, мокрый снег
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 15 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: Ночью и утром сильный снег, мокрый снег, слабое налипание мокрого снега 🌨.
Днем снег 🌨. Вьюга🌬. На дорогах гололедица 💧❄️.
Ветер юго-западный↗️ с переходом днем на северо-западный↘️, 7 — 12 м/с,
порывы 15 – 20 м/с. Температура воздуха: в течение суток 0 — 5° мороза❄️.
По городу: Ночью и утром сильный снег, мокрый снег, слабое налипание мокрого снега🌨.
Днем снег 🌨. Вьюга🌬. На дорогах гололедица 💧❄️.
Ветер юго-западный↗️ с переходом днем на северо-западный↘️, 7 — 12 м/с,
порывы 15 – 20 м/с. Температура воздуха: в течение суток 0 — 2° мороза❄️.
Читайте также: Харьков и область может засыпать снегом: дорожники перешли на усиленный режим
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, новости Харькова, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Прогноз погоды на 15 февраля в Харькове и области: метель, мокрый снег»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 февраля 2025 в 19:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 15 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".