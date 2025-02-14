Прогноз погоды на 15 февраля в Харькове и области: метель, мокрый снег

Прогноз погоды на завтра, 15 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Ночью и утром сильный снег, мокрый снег, слабое налипание мокрого снега 🌨.

Днем снег 🌨. Вьюга🌬. На дорогах гололедица 💧❄️.

Ветер юго-западный↗️ с переходом днем ​​на северо-западный↘️, 7 — 12 м/с,

порывы 15 – 20 м/с. Температура воздуха: в течение суток 0 — 5° мороза❄️.

По городу: Ночью и утром сильный снег, мокрый снег, слабое налипание мокрого снега🌨.

Днем снег 🌨. Вьюга🌬. На дорогах гололедица 💧❄️.

Ветер юго-западный↗️ с переходом днем ​​на северо-западный↘️, 7 — 12 м/с,

порывы 15 – 20 м/с. Температура воздуха: в течение суток 0 — 2° мороза❄️.