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Прогноз погоды на 15 февраля в Харькове и области: метель, мокрый снег

Погода 19:59   14.02.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 15 февраля в Харькове и области: метель, мокрый снег Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 15 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Ночью и утром сильный снег, мокрый снег, слабое налипание мокрого снега 🌨.
Днем снег 🌨. Вьюга🌬. На дорогах гололедица 💧❄️.
Ветер юго-западный↗️ с переходом днем ​​на северо-западный↘️, 7 — 12 м/с,
порывы 15 – 20 м/с. Температура воздуха: в течение суток 0 — 5° мороза❄️.

По городу: Ночью и утром сильный снег, мокрый снег, слабое налипание мокрого снега🌨.
Днем снег 🌨. Вьюга🌬. На дорогах гололедица 💧❄️.
Ветер юго-западный↗️ с переходом днем ​​на северо-западный↘️, 7 — 12 м/с,
порывы 15 – 20 м/с. Температура воздуха: в течение суток 0 — 2° мороза❄️.

Читайте также: Харьков и область может засыпать снегом: дорожники перешли на усиленный режим

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 февраля 2025 в 19:59;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 15 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".