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Прогноз погоди на 15 лютого у Харкові та області: хуртовина, мокрий сніг

Погода 19:59   14.02.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоди на 15 лютого у Харкові та області: хуртовина, мокрий сніг

Прогноз погоди на завтра, 15 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Вночі та вранці значний сніг, мокрий сніг, слабке налипання мокрого снігу🌨.

Вдень сніг🌨. Хуртовина🌬. На дорогах ожеледиця💧❄️.

Вітер південно-західний↗️ з переходом вдень на північно-західний↘️, 7 – 12 м/с,

пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря🌡: протягом доби 0 – 5° морозу❄️.

 

По місту:  Вночі та вранці значний сніг, мокрий сніг, слабке налипання мокрого снігу🌨.

Вдень сніг🌨. Хуртовина🌬. На дорогах ожеледиця💧❄️.

Вітер південно-західний↗️ з переходом вдень на північно-західний↘️, 7 – 12 м/с,

пориви 15 – 20 м/с.  Температура повітря🌡: протягом доби 0 – 2° морозу❄️.

Читайте також: Харків й область може засипати снігом: попередження синоптиків та дорожників

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2025 в 19:59;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 15 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".