Прогноз погоди на 15 лютого у Харкові та області: хуртовина, мокрий сніг
Прогноз погоди на завтра, 15 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Вночі та вранці значний сніг, мокрий сніг, слабке налипання мокрого снігу🌨.
Вдень сніг🌨. Хуртовина🌬. На дорогах ожеледиця💧❄️.
Вітер південно-західний↗️ з переходом вдень на північно-західний↘️, 7 – 12 м/с,
пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря🌡: протягом доби 0 – 5° морозу❄️.
По місту: Вночі та вранці значний сніг, мокрий сніг, слабке налипання мокрого снігу🌨.
Вдень сніг🌨. Хуртовина🌬. На дорогах ожеледиця💧❄️.
Вітер південно-західний↗️ з переходом вдень на північно-західний↘️, 7 – 12 м/с,
пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря🌡: протягом доби 0 – 2° морозу❄️.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2025 в 19:59;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 15 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".