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Новости Харькова — главное за 15 февраля: как прошла ночь, что на фронте

Общество 07:46   15.02.2025
Елена Нагорная
Новости Харькова — главное за 15 февраля: как прошла ночь, что на фронте Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

7:42

Российские войска недавно продвинулись в восточном Волчанске, а вот под Купянском и в районе Боровой подтверждения их успехов нет — ISW

▪️У Волчанске военные РФ незначительно продвинулись по улице Степной (ранее Щорса — ред.), пишет американский Институт изучения войны со ссылкой на опубликованные 9 февраля и геолоцированные 13 февраля кадры.

Карта ISW
Карта ISW

▪️14 февраля российские войска продолжили наступательные операции под Купянском, но не продвинулись. Противник атаковал в районах Голубовки и Петропавловки. Российский источник утверждал, что войска РФ продвинулись через оборонные рубежи в районе Двуречной и укрепляют позиции на правом берегу реки Оскол, но ISW не подтверждает это заявление.

▪️Также, по данным аналитиков, 14 февраля российские войска не продвинулись в районе Боровой. Они атаковали в районах Загрызово, Богуславки и Зеленого Гая, а также Новосергеевки, Грековки и Макеевки.

7:30

Ночью на Харьковщине фиксировали российские БпЛА

О вражеских дронах в регионе командование Воздушных сил ВСУ сообщало в 23:56 и 0:47.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 февраля 2025 в 07:46;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".