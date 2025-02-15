Новости Харькова — главное за 15 февраля: как прошла ночь, что на фронте
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
7:42
Российские войска недавно продвинулись в восточном Волчанске, а вот под Купянском и в районе Боровой подтверждения их успехов нет — ISW
▪️У Волчанске военные РФ незначительно продвинулись по улице Степной (ранее Щорса — ред.), пишет американский Институт изучения войны со ссылкой на опубликованные 9 февраля и геолоцированные 13 февраля кадры.
▪️14 февраля российские войска продолжили наступательные операции под Купянском, но не продвинулись. Противник атаковал в районах Голубовки и Петропавловки. Российский источник утверждал, что войска РФ продвинулись через оборонные рубежи в районе Двуречной и укрепляют позиции на правом берегу реки Оскол, но ISW не подтверждает это заявление.
▪️Также, по данным аналитиков, 14 февраля российские войска не продвинулись в районе Боровой. Они атаковали в районах Загрызово, Богуславки и Зеленого Гая, а также Новосергеевки, Грековки и Макеевки.
7:30
Ночью на Харьковщине фиксировали российские БпЛА
О вражеских дронах в регионе командование Воздушных сил ВСУ сообщало в 23:56 и 0:47.
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- Категории: Общество, Происшествия, Фронт, Харьков; Теги: атаки, главные новости, новости Харькова, обстрелы, фронт;
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- • Дата публикации материала: 15 февраля 2025 в 07:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".