ISW: войска РФ продвинулись в Волчанске на Харьковщине, что на других фронтах
Российские войска недавно продвинулись в восточном Волчанске Харьковской области, а вот под Купянском и в районе Боровой подтверждения их успехов нет, информирует американский Институт изучения войны (ISW).
В Волчанске военные РФ незначительно продвинулись по улице Степной (ранее Щорса — ред.), пишут аналитики со ссылкой на опубликованные 9 февраля и геолоцированные 13 февраля кадры.
14 февраля российские войска продолжили наступательные операции под Купянском, но не продвинулись. Противник атаковал в районах Голубовки и Петропавловки. Российский источник утверждал, что войска РФ продвинулись через оборонные рубежи в районе Двуречной и укрепляют позиции на правом берегу реки Оскол, но ISW не подтверждает это заявление.
Также, по данным аналитиков, 14 февраля российские войска не продвинулись в районе Боровой. Они атаковали в районах Загрызово, Богуславки и Зеленого Гая, а также Новосергеевки, Грековки и Макеевки. Заявление российского милблогера о продвижении солдат РФ в лесном массиве шириной до пяти километров и глубиной до 2,5 километров к юго-западу от Макеевки ISW не подтверждает.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, институт изучения войны, новости Харькова, фронт;
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- • Дата публикации материала: 15 февраля 2025 в 07:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские войска недавно продвинулись в восточном Волчанске Харьковской области, а вот под Купянском и в районе Боровой подтверждения их успехов нет, информирует ISW.".