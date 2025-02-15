ISW: війська РФ просунулися у Вовчанську на Харківщині, що на інших фронтах

Російські війська нещодавно просунулися у східному Вовчанську Харківської області, а от під Куп’янськом та в районі Борової підтвердження їхніх успіхів немає, інформує американський Інститут вивчення війни (ISW).

У Вовчанську військові РФ трохи просунулися вулицею Степовою (раніше Щорса – ред.), пишуть аналітики з посиланням на опубліковані 9 лютого та геолоковані 13 лютого кадри.

14 лютого російські війська продовжили наступальні операції під Куп’янськом, але не просунулися. Противник атакував у районах Голубівки та Петропавлівки. Російське джерело стверджувало, що війська РФ просунулися через оборонні рубежі в районі Дворічної та зміцнюють позиції на правому березі річки Оскіл, але ISW не підтверджує цю заяву.

Також, за даними аналітиків, 14 лютого російські війська не просунулися в районі Борової. Вони атакували в районах Загризового, Богуславки та Зеленого Гаю, а також Новосергіївки, Греківки та Макіївки. Заява російського мілблогера щодо просування солдатів РФ у лісовому масиві шириною до п’яти кілометрів та глибиною до 2,5 кілометрів на південний захід від Макіївки ISW не підтверджує.