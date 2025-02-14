Росіяни один раз атакували на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Сьогодні від російської артилерії постраждало село Відродженівське Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку ворог завдав авіаційних ударів некерованими ракетами по Вовчанських Хуторах.
На Куп’янському напрямку російські окупанти один раз атакували позиції Сил оборони біля Загризового.
Про те, що росіяни окупували нові території на Куп’янському напрямі, повідомили у зведенні Deep State.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, купянское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2025 в 18:32;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні від російської артилерії постраждало село Відродженівське Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".