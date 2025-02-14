Росіяни один раз атакували на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Сьогодні від російської артилерії постраждало село Відродженівське Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог завдав авіаційних ударів некерованими ракетами по Вовчанських Хуторах.

На Куп’янському напрямку російські окупанти один раз атакували позиції Сил оборони біля Загризового.

Про те, що росіяни окупували нові території на Куп’янському напрямі, повідомили у зведенні Deep State.