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Россияне один раз атаковали на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Фронт 18:32   14.02.2025
Оксана Якушко
Россияне один раз атаковали на Купянском направлении – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня от российской артиллерии пострадало село Возрожденовка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении враг нанес авиационных ударов неуправляемыми ракетами по Волчанским Хуторам.

На Купянском направлении российские оккупанты однажды атаковали позиции Сил обороны возле Загрызового.

О том, что россияне оккупировали новые территории на Купянском направлении, сообщили в сводке Deep State.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 февраля 2025 в 18:32;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня от российской артиллерии пострадало село Возрожденовка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".