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РФ атаковала в районе Глубокого на севере от Харькова и в сторону Боровой — ГШ

Фронт 08:16   15.02.2025
Елена Нагорная
РФ атаковала в районе Глубокого на севере от Харькова и в сторону Боровой — ГШ Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки военные РФ один раз атаковали на севере Харьковщины и четыре раза — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 8:00.

На Харьковском направлении состоялся бой в районе Глубокого. Также авиация РФ нанесла авиаудар вблизи Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении оккупанты атаковали неподалеку Загрызово и Глушковки.

В целом за прошедшие сутки потери РФ составили 1180 человек. Также украинские воины обезвредили 11 танков, 17 боевых бронированных машин, 59 артиллерийских систем, одну РСЗО, средство ПВО, 117 БпЛА, 127 единиц автомобильной и две единицы специальной техники.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 февраля 2025 в 08:16;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки военные РФ один раз атаковали на севере Харьковщины и четыре раза — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 8:00.".