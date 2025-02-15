РФ атакувала в районі Глибокого на півночі від Харкова і в бік Борової – ГШ
Фото: Генштаб ЗСУ
Минулої доби військові РФ один раз атакували на півночі Харківщини й чотири рази – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 8:00.
На Харківському напрямку відбувся бій у районі Глибокого. Також авіація РФ завдала авіаудару поблизу Вовчанських Хуторів.
На Куп’янському напрямку окупанти атакували неподалік Загризового та Глушківки.
Загалом минулої доби втрати РФ склали 1180 осіб. Також українські воїни знешкодили 11 танків, 17 бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем, одну РСЗВ, засіб ППО, 117 БпЛА, 127 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, Генштаб ЗСУ, обстріли;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2025 в 08:16;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби військові РФ один раз атакували на півночі Харківщини й чотири рази – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 8:00.".