Новини Харкова – головне за 15 лютого: як минула ніч, фронт, захурделило

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

9:24

Харків та область засипає снігом – шляховики перейшли на посилений режим роботи

«Снігопад, про який напередодні попереджали синоптики, виявився доволі інтенсивним. Сніг на Харківщині йшов всю ніч, в окремих районах області опади були дуже рясними», – констатують у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

Станом на 7 ранку у регіоні було очищено 1450 км доріг.

«Враховуючи те, що, за даними синоптиків, сніг триватиме й сьогодні, а ситуація додатково ускладниться доволі різким пониженням температури, що призведе до утворення ожеледиці, дорожники продовжують працювати у посиленому режимі», — зазначили у Службі.

Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

9:00

Доба – без ударів по Харкову, область атакували дронами та з артилерії. Про постраждалих не повідомляється

Ранкові зведення опублікували начальник ХОВА Олег Синєгубов, облуправління Нацполіції та ДСНС. За їхніми даними:

▪️Харківський район

Село Дубівка об 11:00 обстріляли з артилерії. Пошкоджений приватний будинок.

В селі Борщова о 10:00 FPV-дрон влучив по відкритій місцевості, а о 10:15 БпЛА «Молния» пошкодив приватний будинок.

О 21:43 в селищі Солоницівка БпЛА влучив по відкритій території.

▪️Чугуївський район

У селі Хотімля о 23:00 внаслідок влучання FPV-дрона горіла господарча споруда загальною площею 100 квадратних метрів.

▪️Богодухівський район

У селі Івашки о 12:30 внаслідок обстрілу пошкоджена газова труба до приватного домоволодіння, тривають ремонтні роботи.

▪️Куп’янський район

Куп’янськ о 4:40 14 лютого військові РФ обстріляли з РСЗВ “Ураган”. Пошкоджені будинки та господарчі споруди.

8:21

Протягом минулої доби військові РФ один раз атакували на півночі Харківщини та чотири рази – на Куп’янському напрямку

Про це у зведенні на 8:00 інформує Генштаб ЗСУ.

▪️На Харківському напрямку відбувся бій в районі Глибокого. Також авіація РФ завдала авіаудару поблизу Вовчанських Хуторів.

▪️На Куп’янському напрямку окупанти атакували неподалік Загризового та Глушківки.

7:42

Російські війська нещодавно просунулися у східному Вовчанську, а от під Куп’янськом та в районі Борової підтвердження їхніх успіхів немає – ISW

▪️У Вовчанську військові РФ трохи просунулися вулицею Степовою (раніше Щорса – ред.), пише американський Інститут вивчення війни з посиланням на опубліковані 9 лютого та геолоковані 13 лютого кадри.

▪️14 лютого російські війська продовжили наступальні операції під Куп’янськом, але не просунулися. Противник атакував у районах Голубівки та Петропавлівки. Російське джерело стверджувало, що війська РФ просунулися через оборонні рубежі в районі Дворічної та зміцнюють позиції на правому березі річки Оскіл, але ISW не підтверджує цю заяву.

▪️Також, за даними аналітиків, 14 лютого російські війська не просунулися в районі Борової. Вони атакували в районах Загризового, Богуславки та Зеленого Гаю, а також Новосергіївки, Греківки та Макіївки.

7:30

Вночі на Харківщині фіксували російські БпЛА

Про ворожі дрони в регіоні командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло о 23:56 та 0:47.