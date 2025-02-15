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Доба – без ударів по Харкову, область атакували дронами та з артилерії

Події 08:53   15.02.2025
Олена Нагорна
Доба – без ударів по Харкову, область атакували дронами та з артилерії

Ударів по Харкову минулої доби не зафіксовано, по області російські військові застосовували артилерію, FPV-дрони та інші безпілотники. Про постраждалих не повідомляється.

Ранкові зведення щодо обстрілів регіону опублікували начальник ХОВА Олег Синєгубов, ГУ Нацполіції в Харківській області та ГУ ДСНС України в Харківській області. За їхніми даними:

Харківський район
Село Дубівка об 11:00 обстріляли з артилерії. Пошкоджений приватний будинок.
В селі Борщова о 10:00 FPV-дрон влучив по відкритій місцевості, а о 10:15 БпЛА «Молния» пошкодив приватний будинок.
О 21:43 в селищі Солоницівка БпЛА влучив по відкритій території.

Чугуївський район
У селі Хотімля о 23:00 внаслідок влучання FPV-дрона горіла господарча споруда загальною площею 100 квадратних метрів.

Богодухівський район
У селі Івашки о 12:30 внаслідок обстрілу пошкоджена газова труба до приватного домоволодіння, тривають ремонтні роботи. 

Куп’янський район
Куп’янськ о 4:40 14 лютого військові РФ обстріляли з РСЗВ “Ураган”. Пошкоджені будинки та господарчі споруди.

Читайте також: РФ атакувала в районі Глибокого на півночі від Харкова і в бік Борової – ГШ

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2025 в 08:53;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ударів по Харкову минулої доби не зафіксовано, по області російські військові застосовували артилерію, FPV-дрони та інші безпілотники. Про постраждалих не повідомляється.".