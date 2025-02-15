Доба – без ударів по Харкову, область атакували дронами та з артилерії

Ударів по Харкову минулої доби не зафіксовано, по області російські військові застосовували артилерію, FPV-дрони та інші безпілотники. Про постраждалих не повідомляється.

Ранкові зведення щодо обстрілів регіону опублікували начальник ХОВА Олег Синєгубов, ГУ Нацполіції в Харківській області та ГУ ДСНС України в Харківській області. За їхніми даними:

Харківський район

Село Дубівка об 11:00 обстріляли з артилерії. Пошкоджений приватний будинок.

В селі Борщова о 10:00 FPV-дрон влучив по відкритій місцевості, а о 10:15 БпЛА «Молния» пошкодив приватний будинок.

О 21:43 в селищі Солоницівка БпЛА влучив по відкритій території.



Чугуївський район

У селі Хотімля о 23:00 внаслідок влучання FPV-дрона горіла господарча споруда загальною площею 100 квадратних метрів.

Богодухівський район

У селі Івашки о 12:30 внаслідок обстрілу пошкоджена газова труба до приватного домоволодіння, тривають ремонтні роботи.

Куп’янський район

Куп’янськ о 4:40 14 лютого військові РФ обстріляли з РСЗВ “Ураган”. Пошкоджені будинки та господарчі споруди.