Сутки — без ударов по Харькову, область атаковали дронами и из артиллерии
Ударов по Харькову за минувшие сутки не зафиксировано, по области российские военные применяли артиллерию, FPV-дроны и другие беспилотники. О пострадавших не сообщается.
Утренние сводки по обстрелам региона опубликовали начальник ХОВА Олег Синегубов, ГУ Нацполиции в Харьковской области и ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. По их данным:
Харьковский район:
Село Дубовка в 11:00 обстреляли из артиллерии. Поврежден частный дом.
В селе Борщевая в 10:00 FPV-дрон ударил по открытой местности, а в 10:15 БпЛА «Молния» повредил частный дом.
В 21:43 в поселке Солоницевка БпЛА упал на открытой территории.
Чугуевский район:
В селе Хотомля в 23:00 в результате попадания FPV-дрона горела хозяйственная постройка общей площадью 100 квадратных метров.
Богодуховский район:
В селе Ивашки в 12:30 в результате обстрела повреждена газовая труба к частному домовладению, продолжаются ремонтные работы.
Купянский район:
Купянск в 4:40 14 февраля военные РФ обстреляли из РСЗО «Ураган». Повреждены дома и хозяйственные постройки.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, новости Харькова, обстрелы, Олег Синегубов, полиция Харьковской области;
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- • Дата публикации материала: 15 февраля 2025 в 08:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ударов по Харькову за минувшие сутки не зафиксировано, по области российские военные применяли артиллерию, FPV-дроны и другие беспилотники.".