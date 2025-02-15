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Сутки — без ударов по Харькову, область атаковали дронами и из артиллерии

Происшествия 08:53   15.02.2025
Елена Нагорная
Сутки — без ударов по Харькову, область атаковали дронами и из артиллерии

Ударов по Харькову за минувшие сутки не зафиксировано, по области российские военные применяли артиллерию, FPV-дроны и другие беспилотники. О пострадавших не сообщается.

Утренние сводки по обстрелам региона опубликовали начальник ХОВА Олег Синегубов, ГУ Нацполиции в Харьковской области и ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. По их данным:

Харьковский район:
Село Дубовка в 11:00 обстреляли из артиллерии. Поврежден частный дом.
В селе Борщевая в 10:00 FPV-дрон ударил по открытой местности, а в 10:15 БпЛА «Молния» повредил частный дом.
В 21:43 в поселке Солоницевка БпЛА упал на открытой территории.

Чугуевский район:
В селе Хотомля в 23:00 в результате попадания FPV-дрона горела хозяйственная постройка общей площадью 100 квадратных метров.

Богодуховский район:
В селе Ивашки в 12:30 в результате обстрела повреждена газовая труба к частному домовладению, продолжаются ремонтные работы.

Купянский район:
Купянск в 4:40 14 февраля военные РФ обстреляли из РСЗО «Ураган». Повреждены дома и хозяйственные постройки.

Читайте также: РФ атаковала в районе Глубокого на севере от Харькова и в сторону Боровой — ГШ

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 февраля 2025 в 08:53;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ударов по Харькову за минувшие сутки не зафиксировано, по области российские военные применяли артиллерию, FPV-дроны и другие беспилотники.".