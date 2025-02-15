Сутки — без ударов по Харькову, область атаковали дронами и из артиллерии

Ударов по Харькову за минувшие сутки не зафиксировано, по области российские военные применяли артиллерию, FPV-дроны и другие беспилотники. О пострадавших не сообщается.

Утренние сводки по обстрелам региона опубликовали начальник ХОВА Олег Синегубов, ГУ Нацполиции в Харьковской области и ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. По их данным:

Харьковский район:

Село Дубовка в 11:00 обстреляли из артиллерии. Поврежден частный дом.

В селе Борщевая в 10:00 FPV-дрон ударил по открытой местности, а в 10:15 БпЛА «Молния» повредил частный дом.

В 21:43 в поселке Солоницевка БпЛА упал на открытой территории.

Чугуевский район:

В селе Хотомля в 23:00 в результате попадания FPV-дрона горела хозяйственная постройка общей площадью 100 квадратных метров.

Богодуховский район:

В селе Ивашки в 12:30 в результате обстрела повреждена газовая труба к частному домовладению, продолжаются ремонтные работы.

Купянский район:

Купянск в 4:40 14 февраля военные РФ обстреляли из РСЗО «Ураган». Повреждены дома и хозяйственные постройки.