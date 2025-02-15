“Харків під зимовою ковдрою”: двірники вийшли на боротьбу зі снігом (фото)

Харків із ранку розчищають від снігу понад 1550 дворових робітників. Також залучено 61 одиницю малої механізації та 52 одиниці спецтехніки.

«Сьогодні Харків опинився під справжньою зимовою ковдрою – сніг рясно вкрив вулиці міста. Працівники КП «Харківблагоустрій» розчищають двори від снігу, посипають територію протиожеледною сумішшю: тротуари, пішохідні доріжки, виходи з під’їздів та внутрішньоквартальні дороги», – розповіли на підприємстві.

Відео: КП “Харківблагоустрій”

Раніше у Регіональному центрі з гідрометеорології попереджали про ускладнення погодних умов 15 лютого. Сьогодні по Харкову та області очікуються пориви вітру до 15-20 м/с та хуртовина, на дорогах ожеледиця. Оголошений І рівень небезпечності, жовтий. Такі погодні умови можуть призвести до відключення енергозабезпечення окремих населених пунктів та порушення руху транспорту на деяких ділянках доріг та вулиць.

Як повідомлялося, КП «Харківблагоустрій» припинило діяльність у зв’язку з приєднанням до КСП «Шляхрембуд». Таке рішення ухвалили депутати міськради на сесії 5 лютого.