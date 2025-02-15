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“Харків під зимовою ковдрою”: двірники вийшли на боротьбу зі снігом (фото)

Репортаж 10:32   15.02.2025
Олена Нагорна
“Харків під зимовою ковдрою”: двірники вийшли на боротьбу зі снігом (фото) Фото: КП “Харківблагоустрій”

Харків із ранку розчищають від снігу понад 1550 дворових робітників. Також залучено 61 одиницю малої механізації та 52 одиниці спецтехніки.

«Сьогодні Харків опинився під справжньою зимовою ковдрою – сніг рясно вкрив вулиці міста. Працівники КП «Харківблагоустрій» розчищають двори від снігу, посипають територію протиожеледною сумішшю: тротуари, пішохідні доріжки, виходи з під’їздів та внутрішньоквартальні дороги», – розповіли на підприємстві.

Відео: КП “Харківблагоустрій”

Прибирання снігу у Харкові
Фото: КП “Харківблагоустрій”
Прибирання снігу у Харкові
Фото: КП “Харківблагоустрій”
Прибирання снігу у Харкові
Фото: КП “Харківблагоустрій”
Прибирання снігу у Харкові
Фото: КП “Харківблагоустрій”

Раніше у Регіональному центрі з гідрометеорології попереджали про ускладнення погодних умов 15 лютого. Сьогодні по Харкову та області очікуються пориви вітру до 15-20 м/с та хуртовина, на дорогах ожеледиця. Оголошений І рівень небезпечності, жовтий. Такі погодні умови можуть призвести до відключення енергозабезпечення окремих населених пунктів та порушення руху транспорту на деяких ділянках доріг та вулиць.

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Як повідомлялося, КП «Харківблагоустрій» припинило діяльність у зв’язку з приєднанням до КСП «Шляхрембуд». Таке рішення ухвалили депутати міськради на сесії 5 лютого.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2025 в 10:32;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків із ранку розчищають від снігу понад 1550 дворових робітників. Також залучено 61 одиницю малої механізації та 52 одиниці спецтехніки.".