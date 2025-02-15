«Харьков под зимним одеялом»: дворники вышли на борьбу со снегом (фото)
Харьков с утра расчищают от снега более 1550 дворовых рабочих. Также привлечены 61 единица малой механизации и 52 единицы спецтехники.
«Сегодня Харьков оказался под настоящим зимним одеялом — снег обильно укрыл улицы города. Работники КП «Харьковблагоустройство» расчищают дворы от снега, посыпают территорию противогололедной смесью: тротуары, пешеходные дорожки, выходы из подъездов и внутриквартальные дороги», — рассказали на предприятии.
Видео: КП «Харьковблагоустройство»
Ранее в Региональном центре по гидрометеорологии предупреждали об усложнении погодных условий 15 февраля. Сегодня по Харькову и области ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с и метель, на дорогах гололед. Объявлен I уровень опасности, желтый. Такие погодные условия могут привести к отключению энергообеспечения отдельных населенных пунктов и нарушению движения транспорта на некоторых участках дорог и улиц.
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Как сообщалось, КП «Харьковблагоустройство» прекратило деятельность в связи с присоединением к КСП «Дорремстрой». Такое решение приняли депутаты горсовета на сессии 5 февраля.
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- Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: КП «Харьковблагоустройство», новости Харькова, сніг, снегопад;
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- • Дата публикации материала: 15 февраля 2025 в 10:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков с утра расчищают от снега более 1550 дворовых рабочих. Также привлечены 61 единица малой механизации и 52 единицы спецтехники.".