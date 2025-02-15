Російські дрони збивали вночі на Харківщині – Повітряні сили ЗСУ

У ніч проти 15 лютого (з 20:30 14 лютого) російські військові атакували Україну 70 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи, інформує командування Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 33 БпЛА типу Shahed та дронів інших типів у Миколаївській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

37 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Про ворожі дрони в регіоні командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло о 23:56 та 0:47.