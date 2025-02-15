Live
  • Сб 15.02.2025
  • Харків  -3°С
  • USD 41.8
  • EUR 43.44

Російські дрони збивали вночі на Харківщині – Повітряні сили ЗСУ

Події 09:37   15.02.2025
Олена Нагорна
Російські дрони збивали вночі на Харківщині – Повітряні сили ЗСУ

У ніч проти 15 лютого (з 20:30 14 лютого) російські військові атакували Україну 70 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи, інформує командування Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 33 БпЛА типу Shahed та дронів інших типів у Миколаївській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

37 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Про ворожі дрони в регіоні командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло о 23:56 та 0:47.

Читайте також: Доба — без ударів по Харкову, область атакували дронами та з артилерії

Автор: Олена Нагорна
Популярно
“Харків під зимовою ковдрою”: двірники вийшли на боротьбу зі снігом (фото)
“Харків під зимовою ковдрою”: двірники вийшли на боротьбу зі снігом (фото)
15.02.2025, 10:32
Сьогодні 15 лютого: яке свято та день в історії
Сьогодні 15 лютого: яке свято та день в історії
15.02.2025, 06:00
Російські дрони збивали вночі на Харківщині – Повітряні сили ЗСУ
Російські дрони збивали вночі на Харківщині – Повітряні сили ЗСУ
15.02.2025, 09:37
Харків та область засипає снігом: як розчищають дороги (відео)
Харків та область засипає снігом: як розчищають дороги (відео)
15.02.2025, 09:13
ISW: війська РФ просунулися у Вовчанську на Харківщині, що на інших фронтах
ISW: війська РФ просунулися у Вовчанську на Харківщині, що на інших фронтах
15.02.2025, 07:29
Доба – без ударів по Харкову, область атакували дронами та з артилерії
Доба – без ударів по Харкову, область атакували дронами та з артилерії
15.02.2025, 08:53

Новини за темою:

15:29
«Мали масований удар». Харківщину за добу атакували 30 БпЛА та 16 КАБів
15:41
19 «шахедів» літали над Харківщиною вночі: Синєгубов про мету ворога (відео)
12:17
Ворожий БпЛА атакував Харківщину: сталася пожежа, наслідки (фото)
21:25
Новини Харкова — головне за 8 лютого: обстріли, смерть капітана РФ, фронт
21:11
Росіяни атакували Куп’янськ БпЛА «Молния»: поранена дівчина (фото)

Ви читали новину: «Російські дрони збивали вночі на Харківщині – Повітряні сили ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2025 в 09:37;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти 15 лютого (з 20:30 14 лютого) російські військові атакували Україну 70 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.".