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Российские дроны сбивали ночью на Харьковщине — Воздушные силы ВСУ

Происшествия 09:37   15.02.2025
Елена Нагорная
Российские дроны сбивали ночью на Харьковщине — Воздушные силы ВСУ

В ночь на 15 февраля (с 20:30 14 февраля) российские военные атаковали Украину 70 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Воздушное нападение отражали подразделения РЭБ и мобильные огневые группы, информирует командование Воздушных сил ВСУ.

По состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 33 БпЛА типа Shahed и дронов других типов в Николаевской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

37 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий).

О вражеских дронах в регионе командование Воздушных сил ВСУ сообщало в 23:56 и 0:47.

Читайте также: Сутки — без ударов по Харькову, область атаковали дронами и из артиллерии

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 февраля 2025 в 09:37;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 15 февраля (с 20:30 14 февраля) российские военные атаковали Украину 70 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.".