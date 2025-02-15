Российские дроны сбивали ночью на Харьковщине — Воздушные силы ВСУ

В ночь на 15 февраля (с 20:30 14 февраля) российские военные атаковали Украину 70 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Воздушное нападение отражали подразделения РЭБ и мобильные огневые группы, информирует командование Воздушных сил ВСУ.

По состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 33 БпЛА типа Shahed и дронов других типов в Николаевской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

37 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий).

О вражеских дронах в регионе командование Воздушных сил ВСУ сообщало в 23:56 и 0:47.