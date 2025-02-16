Семь раз штурмовали россияне на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении с начала суток боев не было, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении россияне семь раз штурмовали позиции украинских подразделений возле Петропавловки, Загрызового, Богуславки и Песчаного. Три боя продолжаются сейчас.

Накануне, 15 февраля, почти 40 атак россиян произошло на Купянском направлении.