Семь раз штурмовали россияне на Купянском направлении – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении с начала суток боев не было, сообщил Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении россияне семь раз штурмовали позиции украинских подразделений возле Петропавловки, Загрызового, Богуславки и Песчаного. Три боя продолжаются сейчас.
Накануне, 15 февраля, почти 40 атак россиян произошло на Купянском направлении.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, купянское направление, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 16 февраля 2025 в 17:00;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении с начала суток боев не было, сообщил Генштаб ВСУ.".