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Семь раз штурмовали россияне на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Фронт 17:00   16.02.2025
Оксана Якушко
Семь раз штурмовали россияне на Купянском направлении – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении с начала суток боев не было, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении россияне семь раз штурмовали позиции украинских подразделений возле Петропавловки, Загрызового, Богуславки и Песчаного. Три боя продолжаются сейчас.

Накануне, 15 февраля, почти 40 атак россиян произошло на Купянском направлении.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 февраля 2025 в 17:00;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении с начала суток боев не было, сообщил Генштаб ВСУ.".