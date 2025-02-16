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Сім разів штурмували росіяни на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Фронт 17:00   16.02.2025
Оксана Якушко
Сім разів штурмували росіяни на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку з початку доби боїв не було, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку росіяни сім разів штурмували позиції українських підрозділів біля Петропавлівки, Загризового, Богуславки та Піщаного. Три бої тривають зараз.

Напередодні, 15 лютого, майже 40 атак росіян відбулося на Куп’янському напрямі.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2025 в 17:00;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку з початку доби боїв не було, повідомив Генштаб ЗСУ.".