Сім разів штурмували росіяни на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку з початку доби боїв не було, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Куп’янському напрямку росіяни сім разів штурмували позиції українських підрозділів біля Петропавлівки, Загризового, Богуславки та Піщаного. Три бої тривають зараз.
Напередодні, 15 лютого, майже 40 атак росіян відбулося на Куп’янському напрямі.
Читайте також: Смертельна ДТП на Харківщині: автівку занесло на трасі
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, купянское направление, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Сім разів штурмували росіяни на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2025 в 17:00;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку з початку доби боїв не було, повідомив Генштаб ЗСУ.".