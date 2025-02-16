Сім разів штурмували росіяни на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку з початку доби боїв не було, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку росіяни сім разів штурмували позиції українських підрозділів біля Петропавлівки, Загризового, Богуславки та Піщаного. Три бої тривають зараз.

Напередодні, 15 лютого, майже 40 атак росіян відбулося на Куп’янському напрямі.