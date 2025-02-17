Live
  • Вт 18.02.2025
  • Харьков  -5°С
  • USD 41.56
  • EUR 43.52

Ночью до 18 градусов мороза: прогноз погоды в Харькове и области на 18 февраля

Погода 19:12   17.02.2025
Елена Нагорная
Ночью до 18 градусов мороза: прогноз погоды в Харькове и области на 18 февраля Фото: Василий Голосный

Во вторник, 18 февраля, в Харькове и области осадки не прогнозируют. Ночью и утром туман, видимость — 200-500 метров. На дорогах гололед.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 14 до 16 градусов мороза, днем — от 4 до 6 мороза, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 13 до 18 градусов мороза, дневная — от 3 до 8 мороза.

Ветер юго-западный — 5-10 м/с.

Читайте также: Во вторник в Харькове и области будет опасно. Сколько еще продлятся морозы

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новости Харькова — главное за 18 февраля: пострадавшие из-за обстрелов, бои
Новости Харькова — главное за 18 февраля: пострадавшие из-за обстрелов, бои
18.02.2025, 14:32
О чем договорились США и РФ в Саудовской Аравии — версия Госдепа (дополнено)
О чем договорились США и РФ в Саудовской Аравии — версия Госдепа (дополнено)
18.02.2025, 15:03
Сколько нашлось желающих подписать новый годовой контракт – данные Минобороны
Сколько нашлось желающих подписать новый годовой контракт – данные Минобороны
18.02.2025, 11:10
Работа в Харькове: жителям предлагают соцпакет и стабильную зарплату, вакансии
Работа в Харькове: жителям предлагают соцпакет и стабильную зарплату, вакансии
17.02.2025, 16:25
В «Хортице» не исключают, что россияне смогут бегать по Осколу на Харьковщине
В «Хортице» не исключают, что россияне смогут бегать по Осколу на Харьковщине
17.02.2025, 20:25
Переговоры США и РФ в Саудовской Аравии: Зеленский прокомментировал новости
Переговоры США и РФ в Саудовской Аравии: Зеленский прокомментировал новости
17.02.2025, 14:14

Новости по теме:

21:10
Россияне ночью штурмовали на Купянском направлении: какие последствия (видео)
20:25
В «Хортице» не исключают, что россияне смогут бегать по Осколу на Харьковщине
19:12
Ночью до 18 градусов мороза: прогноз погоды в Харькове и области на 18 февраля
18:51
Коммунальщики загрязняли сточными водами реку на Харьковщине — экоинспекция
18:06
Паразиты и превышение по цинку: качество почв проверили в Харькове и области

Вы читали новость: «Ночью до 18 градусов мороза: прогноз погоды в Харькове и области на 18 февраля»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 февраля 2025 в 19:12;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 18 февраля, в Харькове и области осадки не прогнозируют. Ночью и утром туман, видимость — 200-500 метров. На дорогах гололед.".