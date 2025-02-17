Ночью до 18 градусов мороза: прогноз погоды в Харькове и области на 18 февраля

Во вторник, 18 февраля, в Харькове и области осадки не прогнозируют. Ночью и утром туман, видимость — 200-500 метров. На дорогах гололед.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 14 до 16 градусов мороза, днем — от 4 до 6 мороза, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 13 до 18 градусов мороза, дневная — от 3 до 8 мороза.

Ветер юго-западный — 5-10 м/с.