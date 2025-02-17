Ночью до 18 градусов мороза: прогноз погоды в Харькове и области на 18 февраля
Фото: Василий Голосный
Во вторник, 18 февраля, в Харькове и области осадки не прогнозируют. Ночью и утром туман, видимость — 200-500 метров. На дорогах гололед.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 14 до 16 градусов мороза, днем — от 4 до 6 мороза, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура — от 13 до 18 градусов мороза, дневная — от 3 до 8 мороза.
Ветер юго-западный — 5-10 м/с.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: новости Харькова, погода, прогноз, туман;
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2025 в 19:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 18 февраля, в Харькове и области осадки не прогнозируют. Ночью и утром туман, видимость — 200-500 метров. На дорогах гололед.".