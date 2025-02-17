Вночі до 18 градусів морозу: прогноз погоди в Харкові та області на 18 лютого

У вівторок, 18 лютого, у Харкові та області опади не прогнозують. Вночі та вранці туман, видимість – 200-500 метрів. На дорогах ожеледиця.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 14 до 16 градусів морозу, вдень – від 4 до 6 морозу, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 13 до 18 градусів морозу, денна – від 3 до 8 морозу.

Вітер південно-західний – 5-10 м/с.