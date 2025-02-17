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Вночі до 18 градусів морозу: прогноз погоди в Харкові та області на 18 лютого

Погода 19:12   17.02.2025
Олена Нагорна
Вночі до 18 градусів морозу: прогноз погоди в Харкові та області на 18 лютого Фото: Василь Голосний

У вівторок, 18 лютого, у Харкові та області опади не прогнозують. Вночі та вранці туман, видимість – 200-500 метрів. На дорогах ожеледиця.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 14 до 16 градусів морозу, вдень – від 4 до 6 морозу, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 13 до 18 градусів морозу, денна – від 3 до 8 морозу.

Вітер південно-західний – 5-10 м/с.

Читайте також: У вівторок у Харкові й області буде небезпечно. Скільки ще триватимуть морози

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2025 в 19:12;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ВУ вівторок, 18 лютого, у Харкові та області опади не прогнозують. Вночі та вранці туман, видимість – 200-500 метрів. На дорогах ожеледиця.".