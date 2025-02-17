У вівторок у Харкові й області буде небезпечно. Скільки ще триватимуть морози

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 18 лютого.

«Вночі та вранці 18 лютого по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Тим часом синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що морозна погода в Україні втримається.

«Найближчої ночі очікується -10-15 градусів, на сході та північному сході -12-19 градусів. Вдень у вівторок мороз послабне до -1-6 градусів», – прогнозує Діденко.

За її даними, морози в країні ще «пощипаються» до кінця тижня. А підвищення температури до комфортних градусів передбачається з 24-го лютого.