У вівторок у Харкові й області буде небезпечно. Скільки ще триватимуть морози
Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології
Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 18 лютого.
«Вночі та вранці 18 лютого по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.
Тим часом синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що морозна погода в Україні втримається.
«Найближчої ночі очікується -10-15 градусів, на сході та північному сході -12-19 градусів. Вдень у вівторок мороз послабне до -1-6 градусів», – прогнозує Діденко.
За її даними, морози в країні ще «пощипаються» до кінця тижня. А підвищення температури до комфортних градусів передбачається з 24-го лютого.
Читайте також: Прогноз погоди на 17 лютого у Харкові та області: вночі до 18°С морозу
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: морозы, новини Харкова, погода, синоптики, туман;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У вівторок у Харкові й області буде небезпечно. Скільки ще триватимуть морози»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2025 в 13:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 18 лютого.".