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У вівторок у Харкові й області буде небезпечно. Скільки ще триватимуть морози

Суспільство 13:15   17.02.2025
Вікторія Яковенко
У вівторок у Харкові й області буде небезпечно. Скільки ще триватимуть морози Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 18 лютого.

«Вночі та вранці 18 лютого по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Тим часом синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що морозна погода в Україні втримається.

«Найближчої ночі очікується -10-15 градусів, на сході та північному сході -12-19 градусів. Вдень у вівторок мороз послабне до -1-6 градусів», – прогнозує Діденко.

За її даними, морози в країні ще «пощипаються» до кінця тижня. А підвищення температури до комфортних градусів передбачається з 24-го лютого.

Читайте також: Прогноз погоди на 17 лютого у Харкові та області: вночі до 18°С морозу

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2025 в 13:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 18 лютого.".