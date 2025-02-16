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Прогноз погоди на 17 лютого у Харкові та області: вночі до 18°С морозу

Погода 21:14   16.02.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоди на 17 лютого у Харкові та області: вночі до 18°С морозу

Прогноз погоди на завтра, 17 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області:

Хмарно з проясненнями🌥.

Вночі без істотних опадів⭐️. Вдень невеликий сніг🌨.

Вночі та вранці слабкий туман🌫. На дорогах ожеледиця💧❄️.

Вітер західний➡️, 5 – 10 м/с.

Температура  повітря🌡:  вночі 13 – 18° морозу❄️,

вдень 4 – 9 ° морозу❄️.

 

По місту:

Хмарно з проясненнями🌥.

Вночі без істотних опадів⭐️. Вдень невеликий сніг🌨.

Вночі та вранці слабкий туман🌫. На дорогах ожеледиця💧❄️.

Вітер західний➡️, 5 – 10 м/с.

Температура  повітря🌡:  вночі 15 – 17° морозу❄️,

вдень 5 – 7 ° морозу❄️.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2025 в 21:14;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 17 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".