Прогноз погоди на 17 лютого у Харкові та області: вночі до 18°С морозу
Прогноз погоди на завтра, 17 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області:
Хмарно з проясненнями🌥.
Вночі без істотних опадів⭐️. Вдень невеликий сніг🌨.
Вночі та вранці слабкий туман🌫. На дорогах ожеледиця💧❄️.
Вітер західний➡️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 13 – 18° морозу❄️,
вдень 4 – 9 ° морозу❄️.
По місту:
Хмарно з проясненнями🌥.
Вночі без істотних опадів⭐️. Вдень невеликий сніг🌨.
Вночі та вранці слабкий туман🌫. На дорогах ожеледиця💧❄️.
Вітер західний➡️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 15 – 17° морозу❄️,
вдень 5 – 7 ° морозу❄️.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2025 в 21:14;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 17 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".