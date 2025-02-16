Прогноз погоды на 17 февраля в Харькове и области: ночью до 18°С мороза

Прогноз погоды на завтра, 17 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области:

Облачно с прояснениями 🌥.

Ночью без существенных осадков. Днем небольшой снег 🌨.

Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица 💧❄️.

Ветер западный, 5 — 10 м/с.

Температура воздуха: ночью 13 — 18° мороза❄️,

днем 4 — 9° мороза❄️.

По городу:

Облачно с прояснениями 🌥.

Ночью без существенных осадков. Днем небольшой снег 🌨.

Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица 💧❄️.

Ветер западный, 5 — 10 м/с.

Температура воздуха: ночью 15 — 17° мороза❄️,

днем 5 – 7° мороза❄️.