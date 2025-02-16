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Прогноз погоды на 17 февраля в Харькове и области: ночью до 18°С мороза

Погода 21:14   16.02.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 17 февраля в Харькове и области: ночью до 18°С мороза Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 17 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области:
Облачно с прояснениями 🌥.
Ночью без существенных осадков. Днем небольшой снег 🌨.
Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица 💧❄️.
Ветер западный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 13 — 18° мороза❄️,
днем 4 — 9° мороза❄️.

По городу:
Облачно с прояснениями 🌥.
Ночью без существенных осадков. Днем небольшой снег 🌨.
Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица 💧❄️.
Ветер западный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 15 — 17° мороза❄️,
днем 5 – 7° мороза❄️.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 февраля 2025 в 21:14;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 17 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".