Прогноз погоды на 17 февраля в Харькове и области: ночью до 18°С мороза
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 17 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области:
Облачно с прояснениями 🌥.
Ночью без существенных осадков. Днем небольшой снег 🌨.
Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица 💧❄️.
Ветер западный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 13 — 18° мороза❄️,
днем 4 — 9° мороза❄️.
По городу:
Облачно с прояснениями 🌥.
Ночью без существенных осадков. Днем небольшой снег 🌨.
Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица 💧❄️.
Ветер западный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 15 — 17° мороза❄️,
днем 5 – 7° мороза❄️.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 16 февраля 2025 в 21:14;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 17 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".