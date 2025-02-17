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Во вторник в Харькове и области будет опасно. Сколько еще продлятся морозы

Общество 13:15   17.02.2025
Виктория Яковенко
Во вторник в Харькове и области будет опасно. Сколько еще продлятся морозы Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 18 февраля.

«Ночью и утром 18 февраля по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 м. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

Тем временем синоптик Наталья Диденко отмечает, что морозная погода в Украине удержится.

«В ближайшую ночь ожидается -10-15 градусов, на востоке и северо-востоке -12-19 градусов. Днем во вторник мороз ослабнет до -1-6 градусов», – прогнозирует Диденко.

По ее данным, морозы в стране еще «пощипает» до конца недели. А повышение температуры до комфортных градусов предполагается с 24 февраля.

Читайте также: Прогноз погоды на 17 февраля в Харькове и области: ночью до 18°С мороза

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 февраля 2025 в 13:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 18 февраля.".