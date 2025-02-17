О ночном пожаре в Харькове после «прилета» рассказали в ГСЧС

Всего в течение суток у спасателей Харьковщины было 16 оперативных выездов, девять из них – на ликвидацию пожаров, пишут в пресс-службе облуправления ГСЧС в Харьковской области.

Из-за ночного обстрела в Холодногорском районе повреждена хозпостройка и 14 частных домов, уточнили спасатели.

«Горели остатки беспилотника на площади 3 кв. Пострадали 3 женщины (острая реакция на стресс). Также сотрудники ГСЧС привлекались к обследованию территории после обстрела в Богодуховском районе», – пишут в ГСЧС.