О ночном пожаре в Харькове после «прилета» рассказали в ГСЧС
Всего в течение суток у спасателей Харьковщины было 16 оперативных выездов, девять из них – на ликвидацию пожаров, пишут в пресс-службе облуправления ГСЧС в Харьковской области.
Из-за ночного обстрела в Холодногорском районе повреждена хозпостройка и 14 частных домов, уточнили спасатели.
«Горели остатки беспилотника на площади 3 кв. Пострадали 3 женщины (острая реакция на стресс). Также сотрудники ГСЧС привлекались к обследованию территории после обстрела в Богодуховском районе», – пишут в ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, обстре, пожарные, пожары, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2025 в 08:34;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего в течение суток у спасателей Харьковщины было 16 оперативных выездов, девять из них – на ликвидацию пожаров, пишут в пресс-службе облуправления ГСЧС в Харьковской области.".