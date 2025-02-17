Про нічну пожежу в Харкові після “прильоту” розповіли у ДСНС
Загалом протягом доби у рятувальників Харківщини було 16 оперативних виїздів, дев’ять із них – на ліквідацію пожеж, пишуть у пресслужбі облуправління ДСНС у Харківській області.
Через нічний обстріл у Холодногірському районі пошкоджена господарська споруда та 14 приватних будинків, уточнили рятувальники.
“Горіли залишки безпілотника на площі 3 м кв. Постраждало 3 жінки (гостра реакція на стрес). Також співробітники ДСНС залучались до обстеження території після обстрілу у Богодухівському районі“, – передають у ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2025 в 08:34;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом протягом доби у рятувальників Харківщини було 16 оперативних виїздів, дев’ять із них – на ліквідацію пожеж, пишуть у пресслужбі облуправління ДСНС у Харківській області.".