Обстрелы Чугуевщины: экологи оценили ущерб более чем в 21 млн грн

В Государственной экологической инспекции в Харьковской области подсчитали ущерб, нанесенный окружающей среде в результате ракетных ударов по Чугуевскому району.

«Чугуевский район постоянно подвергается вражеским обстрелам. Массированные ракетные атаки со стороны страны-агрессора привели к значительным разрушениям на территории района, повлекшие загрязнение земельных ресурсов обломками зданий и сооружений», — говорится в сообщении.

По расчетам экологов ущерб, нанесенный в результате разрушения гражданских объектов в этом районе, составляет по меньшей мере 21 миллион 650 тысяч грн.

«Эти данные являются важным элементом в процессе документирования последствий военных преступлений и экологического вреда. Собранные материалы переданы в правоохранительные органы для дальнейшего рассмотрения и соответствующего реагирования», — добавили в госэкоинспекции.