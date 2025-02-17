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Обстрелы Чугуевщины: экологи оценили ущерб более чем в 21 млн грн

Общество 15:42   17.02.2025
Виктория Яковенко
Обстрелы Чугуевщины: экологи оценили ущерб более чем в 21 млн грн Фото: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области

В Государственной экологической инспекции в Харьковской области подсчитали ущерб, нанесенный окружающей среде в результате ракетных ударов по Чугуевскому району.

«Чугуевский район постоянно подвергается вражеским обстрелам. Массированные ракетные атаки со стороны страны-агрессора привели к значительным разрушениям на территории района, повлекшие загрязнение земельных ресурсов обломками зданий и сооружений», — говорится в сообщении.

По расчетам экологов ущерб, нанесенный в результате разрушения гражданских объектов в этом районе, составляет по меньшей мере 21 миллион 650 тысяч грн.

«Эти данные являются важным элементом в процессе документирования последствий военных преступлений и экологического вреда. Собранные материалы переданы в правоохранительные органы для дальнейшего рассмотрения и соответствующего реагирования», — добавили в госэкоинспекции.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 февраля 2025 в 15:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Государственной экологической инспекции в Харьковской области подсчитали ущерб, нанесенный окружающей среде в результате ракетных ударов по Чугуевскому району.".