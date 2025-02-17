Обстрелы Чугуевщины: экологи оценили ущерб более чем в 21 млн грн
В Государственной экологической инспекции в Харьковской области подсчитали ущерб, нанесенный окружающей среде в результате ракетных ударов по Чугуевскому району.
«Чугуевский район постоянно подвергается вражеским обстрелам. Массированные ракетные атаки со стороны страны-агрессора привели к значительным разрушениям на территории района, повлекшие загрязнение земельных ресурсов обломками зданий и сооружений», — говорится в сообщении.
По расчетам экологов ущерб, нанесенный в результате разрушения гражданских объектов в этом районе, составляет по меньшей мере 21 миллион 650 тысяч грн.
«Эти данные являются важным элементом в процессе документирования последствий военных преступлений и экологического вреда. Собранные материалы переданы в правоохранительные органы для дальнейшего рассмотрения и соответствующего реагирования», — добавили в госэкоинспекции.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: обстрелы, ущерб, Чугуевский район, экологи;
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2025 в 15:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Государственной экологической инспекции в Харьковской области подсчитали ущерб, нанесенный окружающей среде в результате ракетных ударов по Чугуевскому району.".