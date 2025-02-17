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Обстріли Чугуївщини: екологи оцінили збитки у понад 21 млн грн

Суспільство 15:42   17.02.2025
Вікторія Яковенко
Обстріли Чугуївщини: екологи оцінили збитки у понад 21 млн грн Фото: Державна екологічна інспекція в Харківській області

У Державній екологічній інспекції в Харківській області підрахували збитки, завдані довкіллю внаслідок ракетних ударів по Чугуївському району.

«Чугуївський район постійно потерпає від ворожих обстрілів. Масовані ракетні атаки з боку країни-агресорки призвели до значних руйнувань на території району, спричинивши забруднення земельних ресурсів уламками будівель і споруд», – йдеться у повідомленні.

За розрахунками екологів збитки, завдані внаслідок руйнування цивільних об’єктів в цьому районі становлять щонайменше 21 мільйон 650 тисяч грн.

«Ці дані є важливим елементом у процесі документування наслідків воєнних злочинів та екологічної шкоди. Зібрані матеріали передані до правоохоронних органів для подальшого розгляду та відповідного реагування», – додали в держекоінспекції.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2025 в 15:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Державній екологічній інспекції в Харківській області підрахували збитки, завдані довкіллю внаслідок ракетних ударів по Чугуївському району.".