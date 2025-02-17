Обстріли Чугуївщини: екологи оцінили збитки у понад 21 млн грн

У Державній екологічній інспекції в Харківській області підрахували збитки, завдані довкіллю внаслідок ракетних ударів по Чугуївському району.

«Чугуївський район постійно потерпає від ворожих обстрілів. Масовані ракетні атаки з боку країни-агресорки призвели до значних руйнувань на території району, спричинивши забруднення земельних ресурсів уламками будівель і споруд», – йдеться у повідомленні.

За розрахунками екологів збитки, завдані внаслідок руйнування цивільних об’єктів в цьому районі становлять щонайменше 21 мільйон 650 тисяч грн.

«Ці дані є важливим елементом у процесі документування наслідків воєнних злочинів та екологічної шкоди. Зібрані матеріали передані до правоохоронних органів для подальшого розгляду та відповідного реагування», – додали в держекоінспекції.