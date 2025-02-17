В метро Харькова нашли подростка, которого искали несколько дней
В Харькове полицейские разыскали несовершеннолетнего парня.
Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 12 февраля правоохранители получили информацию о том, что 14-летний парень ушел из дома встретиться с друзьями и перестал выходить на связь.
16 февраля копы обнаружили подростка на станции метро «Академика Барабашова». Как выяснилось, он находился у друга в Салтовском районе.
Правоохранители вернули ребенка домой, отмечается, что никаких событий криминального характера с ним не произошло.
Полицейские провели с парнем и его родителями профилактическую беседу. Кроме этого, на 58-летнего отца подростка ювенальные инспекторы составили административный протокол по ч.1 ст.184 (неисполнение родителями или заменяющими их лицами, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: метро, новости Харькова, подросток, полиция;
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2025 в 13:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове полицейские разыскали несовершеннолетнего парня.".