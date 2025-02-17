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У метро Харкова виявили підлітка, якого шукали кілька днів

Суспільство 13:43   17.02.2025
Вікторія Яковенко
У метро Харкова виявили підлітка, якого шукали кілька днів Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові поліцейські розшукали неповнолітнього хлопця.

Як розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області, 12 лютого до правоохоронців надійшла інформація про те, що 14-річний хлопець пішов з дому зустрітися з друзями та перестав виходити на зв’язок.

16 лютого копи виявили підлітка на станції метро «Академіка Барабашова». Як з’ясувалося, він перебував у друга в Салтівському районі.

Правоохоронці повернули дитину дому, зазначається, що жодних подій кримінального характеру з ним не сталося.

Поліцейські провели з хлопцем і його батьками профілактичну бесіду. Крім цього, на 58-річного батька підлітка ювенальні інспектори склали адміністративний протокол за ч.1 ст.184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2025 в 13:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові поліцейські розшукали неповнолітнього хлопця.".