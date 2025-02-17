Конфлікт на Харківщині: чоловік кинув гранату під ноги жінки – поліція
Фото: ГУНП в Харківській області
Правоохоронці затримали 41-річного чоловіка на Харківщині. За даними копів, він кинув гранату під ноги власниці квартири, яку винаймав.
У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що між фігурантом і жінкою стався конфлікт 16 лютого близько опівночі. Зазначається, що чоловік був напідпитку. Він привів в дію та кинув в бік жінки ручну гранату.
«Внаслідок вибуху жінка отримала множинні осколкові поранення та була госпіталізована до медичного закладу», – додали у поліції.
Правоохоронці вилучили речові докази з місця події.
Чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч.2 ст. 15 ч.1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 15 років тюрми.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: граната, конфликт, поліція, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2025 в 12:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали 41-річного чоловіка на Харківщині. За даними копів, він кинув гранату під ноги власниці квартири, яку винаймав.".