Конфликт на Харьковщине: мужчина бросил гранату под ноги женщины – полиция

Правоохранители задержали 41-летнего мужчину на Харьковщине. По данным копов, он бросил гранату под ноги владелицы квартиры, которую снимал.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что между фигурантом и женщиной произошел конфликт 16 февраля около полуночи. Отмечается, что мужчина был под хмельком. Он привел в действие и бросил в сторону женщины ручную гранату.

«В результате взрыва женщина получила множественные осколочные ранения и была госпитализирована в медицинское учреждение», — добавили в полиции.

Правоохранители изъяли вещественные доказательства с места происшествия.

Мужчину задержали и сообщили о подозрении по ч.2 ст. 15 ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УКУ. Если вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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