Конфликт на Харьковщине: мужчина бросил гранату под ноги женщины – полиция
Фото: ГУНП в Харьковской области
Правоохранители задержали 41-летнего мужчину на Харьковщине. По данным копов, он бросил гранату под ноги владелицы квартиры, которую снимал.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что между фигурантом и женщиной произошел конфликт 16 февраля около полуночи. Отмечается, что мужчина был под хмельком. Он привел в действие и бросил в сторону женщины ручную гранату.
«В результате взрыва женщина получила множественные осколочные ранения и была госпитализирована в медицинское учреждение», — добавили в полиции.
Правоохранители изъяли вещественные доказательства с места происшествия.
Мужчину задержали и сообщили о подозрении по ч.2 ст. 15 ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УКУ. Если вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: граната, конфликт, полиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2025 в 12:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали 41-летнего мужчину на Харьковщине. По данным копов, он бросил гранату под ноги владелицы квартиры, которую снимал.".